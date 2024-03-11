https://ria.ru/20240311/udar-1932321922.html

"Подтвердили". На Западе раскрыли, что Россия сделала с Patriot на Украине

"Подтвердили". На Западе раскрыли, что Россия сделала с Patriot на Украине - РИА Новости, 11.03.2024

"Подтвердили". На Западе раскрыли, что Россия сделала с Patriot на Украине

Российская армия уничтожила на Украине Patriot, которые ранее поставили Германия и Нидерланды, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:05

2024-03-11T16:05

2024-03-11T16:05

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила на Украине Patriot, которые ранее поставили Германия и Нидерланды, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Те, кто способны различать системы Patriot, <…> подтвердили, что эти установки были переданы Германией. Это можно определить по модели тягача (на котором перевозится система ПВО. — Прим. ред.). Иными словами, конкретно эти уничтоженные Patriot не были американскими. Насколько я понимаю, отправленные США зенитные комплексы расположены вокруг Киева. Те системы, которые ВСУ развернули на поле боя, были поставлены из Германии и Нидерландов", — рассуждает аналитик.Как отметил Меркурис, работа ВКС привела к катастрофическим разрушениям целых узлов противовоздушной обороны Украины.Ранее Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что ликвидированы три системы ПВО.Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два ЗРК Patriot.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

https://ria.ru/20240311/rossiya-1932312036.html

https://ria.ru/20240311/mask-1932265385.html

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