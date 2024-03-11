"Подтвердили". На Западе раскрыли, что Россия сделала с Patriot на Украине
Эксперт Меркурис: Россия подорвала на Украине Patriot, поставленные Германией
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила на Украине Patriot, которые ранее поставили Германия и Нидерланды, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Те, кто способны различать системы Patriot, <…> подтвердили, что эти установки были переданы Германией. Это можно определить по модели тягача (на котором перевозится система ПВО. — Прим. ред.). Иными словами, конкретно эти уничтоженные Patriot не были американскими. Насколько я понимаю, отправленные США зенитные комплексы расположены вокруг Киева. Те системы, которые ВСУ развернули на поле боя, были поставлены из Германии и Нидерландов", — рассуждает аналитик.
Как отметил Меркурис, работа ВКС привела к катастрофическим разрушениям целых узлов противовоздушной обороны Украины.
Ранее Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что ликвидированы три системы ПВО.
Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два ЗРК Patriot.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.