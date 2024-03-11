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Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за F-35 - РИА Новости, 11.03.2024
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08:58 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932227686.html
Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за F-35
Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за F-35 - РИА Новости, 11.03.2024
Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за F-35
Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за приобретение американских истребителей F-35, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер. Об это сообщила... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:58
2024-03-11T08:58
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
хакан фидан
яшар гюлер
f-35
с-400 «триумф»
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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за приобретение американских истребителей F-35, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер. Об это сообщила газета Sabah.Турция готова обсуждать с США возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из нее необоснованной, заявил ранее глава МИД Хакан Фидан. "Я думаю, мы сможем вернуть деньги, которые заплатили за F-35, переговоры продолжаются", - приводит слова министра газета Sabah. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html
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турция
сша
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), хакан фидан, яшар гюлер, f-35, с-400 «триумф»
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Яшар Гюлер, F-35, С-400 «Триумф»
Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за F-35

Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за приобретение самолетов F-35

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за приобретение американских истребителей F-35, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер. Об это сообщила газета Sabah.
Турция готова обсуждать с США возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из нее необоснованной, заявил ранее глава МИД Хакан Фидан.
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"Я думаю, мы сможем вернуть деньги, которые заплатили за F-35, переговоры продолжаются", - приводит слова министра газета Sabah.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Хакан ФиданЯшар ГюлерF-35С-400 «Триумф»
 
 
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