https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932227686.html

Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за F-35

Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за F-35 - РИА Новости, 11.03.2024

Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за F-35

Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за приобретение американских истребителей F-35, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер. Об это сообщила... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:58

2024-03-11T08:58

2024-03-11T08:58

в мире

турция

сша

анкара (провинция)

хакан фидан

яшар гюлер

f-35

с-400 «триумф»

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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за приобретение американских истребителей F-35, заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер. Об это сообщила газета Sabah.Турция готова обсуждать с США возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из нее необоснованной, заявил ранее глава МИД Хакан Фидан. "Я думаю, мы сможем вернуть деньги, которые заплатили за F-35, переговоры продолжаются", - приводит слова министра газета Sabah. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html

https://ria.ru/20181004/1529942077.html

турция

сша

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, анкара (провинция), хакан фидан, яшар гюлер, f-35, с-400 «триумф»