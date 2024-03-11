https://ria.ru/20240311/tramp-1932330127.html

Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ

Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ - РИА Новости, 11.03.2024

Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC считает запрещенную в России экстремистскую соцсеть Facebook* угрозой для людей и для множества... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:34

2024-03-11T16:34

2024-03-11T16:34

в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC считает запрещенную в России экстремистскую соцсеть Facebook* угрозой для людей и для множества СМИ, причем она только вырастет в том случае, если американские власти запретят в стране социальную сеть TikTok китайской компании ByteDance. "Мне не нравится, что без TikTok вы сделаете Facebook* еще больше, а я считаю Facebook врагом для людей и множества медиа", - заявил он. Трамп признал, что считает TikTok угрозой национальной безопасности, однако сообщил, что в данной соцсети есть "много хорошего". В марте комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США. Президент США Джо Байден пообещал, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс. TikTok в ответ на законодательную инициативу заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240310/orban-1932199402.html

https://ria.ru/20240307/tramp-1931836343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, facebook, tiktok