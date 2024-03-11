https://ria.ru/20240311/tramp-1932330127.html
Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ
Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ - РИА Новости, 11.03.2024
Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC считает запрещенную в России экстремистскую соцсеть Facebook* угрозой для людей и для множества... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:34
2024-03-11T16:34
2024-03-11T16:34
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC считает запрещенную в России экстремистскую соцсеть Facebook* угрозой для людей и для множества СМИ, причем она только вырастет в том случае, если американские власти запретят в стране социальную сеть TikTok китайской компании ByteDance. "Мне не нравится, что без TikTok вы сделаете Facebook* еще больше, а я считаю Facebook врагом для людей и множества медиа", - заявил он. Трамп признал, что считает TikTok угрозой национальной безопасности, однако сообщил, что в данной соцсети есть "много хорошего". В марте комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США. Президент США Джо Байден пообещал, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс. TikTok в ответ на законодательную инициативу заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240310/orban-1932199402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, facebook, tiktok
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Facebook, TikTok
Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ
Трамп считает Facebook* растущей угрозой для людей и множества СМИ
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC
считает запрещенную в России экстремистскую соцсеть Facebook* угрозой для людей и для множества СМИ, причем она только вырастет в том случае, если американские власти запретят в стране социальную сеть TikTok китайской компании ByteDance.
"Мне не нравится, что без TikTok вы сделаете Facebook* еще больше, а я считаю Facebook врагом для людей и множества медиа", - заявил он.
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Трамп признал, что считает TikTok угрозой национальной безопасности, однако сообщил, что в данной соцсети есть "много хорошего".
В марте комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США.
Президент США Джо Байден
пообещал, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok
, если его примет конгресс.
TikTok в ответ на законодательную инициативу заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения.
Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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