Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/tramp-1932330127.html
Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ
Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ - РИА Новости, 11.03.2024
Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC считает запрещенную в России экстремистскую соцсеть Facebook* угрозой для людей и для множества... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:34
2024-03-11T16:34
в мире
сша
россия
дональд трамп
джо байден
facebook
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83022c026c5b28f0ccf9cd8a274a817d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC считает запрещенную в России экстремистскую соцсеть Facebook* угрозой для людей и для множества СМИ, причем она только вырастет в том случае, если американские власти запретят в стране социальную сеть TikTok китайской компании ByteDance. "Мне не нравится, что без TikTok вы сделаете Facebook* еще больше, а я считаю Facebook врагом для людей и множества медиа", - заявил он. Трамп признал, что считает TikTok угрозой национальной безопасности, однако сообщил, что в данной соцсети есть "много хорошего". В марте комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США. Президент США Джо Байден пообещал, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс. TikTok в ответ на законодательную инициативу заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240310/orban-1932199402.html
https://ria.ru/20240307/tramp-1931836343.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9813cc0ef8f59c4a6b5d335e94e40034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, facebook, tiktok
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Facebook, TikTok
Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ

Трамп считает Facebook* растущей угрозой для людей и множества СМИ

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC считает запрещенную в России экстремистскую соцсеть Facebook* угрозой для людей и для множества СМИ, причем она только вырастет в том случае, если американские власти запретят в стране социальную сеть TikTok китайской компании ByteDance.
"Мне не нравится, что без TikTok вы сделаете Facebook* еще больше, а я считаю Facebook врагом для людей и множества медиа", - заявил он.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Трамп обещал не финансировать Киев в случае победы на выборах, заявил Орбан
Вчера, 22:55
Трамп признал, что считает TikTok угрозой национальной безопасности, однако сообщил, что в данной соцсети есть "много хорошего".
В марте комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США.
Президент США Джо Байден пообещал, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс.
TikTok в ответ на законодательную инициативу заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения.
Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Трамп призвал "уволить" Байдена с поста президента
7 марта, 21:58
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденFacebookTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала