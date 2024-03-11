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Орбан назвал национальность жены Трампа удачной для Венгрии - РИА Новости, 11.03.2024
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02:28 11.03.2024 (обновлено: 05:32 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/tramp-1932209359.html
Орбан назвал национальность жены Трампа удачной для Венгрии
Орбан назвал национальность жены Трампа удачной для Венгрии - РИА Новости, 11.03.2024
Орбан назвал национальность жены Трампа удачной для Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал удачным то, что жена экс-президента США Дональда Трампа Меланья — словенка по происхождению, потому что Трамп... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T02:28
2024-03-11T05:32
венгрия
сша
словения
дональд трамп
в мире
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал удачным то, что жена экс-президента США Дональда Трампа Меланья — словенка по происхождению, потому что Трамп вследствие этого больше знает о Центральной Европе, чем другие президенты США.В пятницу вечером Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что стороны "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".&quot;Жена господина президента — словенка. Что для нас большая помощь, ведь Словения тут, рядом с Венгрией. Поэтому у него больше знаний об том мире, где мы живем, по сравнению с общими знаниями президентов&quot;, - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.Орбан назвал прием в имении Трампа Мар-а-Лаго "семейным" и сообщил, что на нем присутствовал отец Меланьи Трамп."Мы говорим о легенде, а не о политике. Дональд Трамп отличается от всех остальных президентов тем, что он и до президентства был легендой... В центре легенды — настоящий человек, настоящая семейная пара, которая живет в любви, давно живет вместе. И к счастью для нас, одна часть этой пары отсюда, из Центральной Европы, вблизи от нас", — сказал он.
https://ria.ru/20240225/tramp-1929335524.html
https://ria.ru/20240309/tramp-1932060962.html
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венгрия, сша, словения, дональд трамп, в мире, виктор орбан
Венгрия, США, Словения, Дональд Трамп, В мире, Виктор Орбан
Орбан назвал национальность жены Трампа удачной для Венгрии

Орбан: Трамп лучше других знает Центральную Европу, потому что женат на словенке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал удачным то, что жена экс-президента США Дональда Трампа Меланья — словенка по происхождению, потому что Трамп вследствие этого больше знает о Центральной Европе, чем другие президенты США.
В пятницу вечером Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что стороны "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".
«

"Жена господина президента — словенка. Что для нас большая помощь, ведь Словения тут, рядом с Венгрией. Поэтому у него больше знаний об том мире, где мы живем, по сравнению с общими знаниями президентов", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.

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Орбан назвал прием в имении Трампа Мар-а-Лаго "семейным" и сообщил, что на нем присутствовал отец Меланьи Трамп.
"Мы говорим о легенде, а не о политике. Дональд Трамп отличается от всех остальных президентов тем, что он и до президентства был легендой... В центре легенды — настоящий человек, настоящая семейная пара, которая живет в любви, давно живет вместе. И к счастью для нас, одна часть этой пары отсюда, из Центральной Европы, вблизи от нас", — сказал он.
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ВенгрияСШАСловенияДональд ТрампВ миреВиктор Орбан
 
 
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