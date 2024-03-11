https://ria.ru/20240311/tramp-1932206424.html

Орбан: Трамп пообещал не давать денег Киеву в случае победы на выборах

Орбан: Трамп пообещал не давать денег Киеву в случае победы на выборах - РИА Новости, 11.03.2024

Орбан: Трамп пообещал не давать денег Киеву в случае победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп обещал, что не будет давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T01:22

2024-03-11T01:22

2024-03-11T01:23

в мире

сша

украина

венгрия

дональд трамп

виктор орбан

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855466583_582:149:2279:1104_1920x0_80_0_0_fc2236c445f77e2b127297ffb740bbe6.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обещал, что не будет давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.В пятницу вечером Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что Трамп и Орбан "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации"."Очевидно, что Украина сама не стоит на ногах. Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то война закончится. Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну, тогда ей конец. Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки (не выделит — ред.). И тогда эта война закончится", — сказал Орбан в интервью телеканалу М1.Не было конфликтовДля всего мира было бы лучше, чтобы Трамп вернулся в Белый дом, потому что во время его президентства на Ближнем Востоке и на Украине не было конфликтов, заявил Орбан сразу после встречи в Мар-а-Лаго."Президент Трамп был президентом мира. Он пользовался уважением в мире и тем самым создал условия для мира. Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он все еще был президентом США. Мы согласились, что мир будет тогда, когда найдутся мировые лидеры, которые хотят мира. Я горжусь тем, что Венгрия входит в число этих стран", — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети.Смех в НАТОРанее Трамп заявил, что готовность президента США Джо Байдена выделять Украине миллиарды долларов вызывает смех в НАТО. По его словам, расходы стран НАТО на альянс должны соответствовать американским, пока же США вносят 200 миллиардов долларов, а остальные — только 25 миллиардов.В феврале экс-президент США также пообещал, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в сжатые сроки в случае победы на выборах."Мы восстановим мир с помощью силы, еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной", — заявил он на христианской конференции в штате Теннесси.По утверждению Трампа, только ему под силу предотвратить начало третьей мировой войны. "Мы очень близки к третьей мировой войне", — заявил он.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1932033512.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240309/ssha-1931972645.html

сша

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, сша, украина, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, джо байден, нато