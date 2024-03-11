В ФРГ выступили против передачи Taurus Британии, чтобы та отдала свои ВСУ
Клингбайль выступил против передачи Taurus Британии, чтобы та отдала свои ВСУ
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ларс Клингбайль, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, выступил против инициативы Великобритании о передаче Лондону дальнобойных крылатых ракет Taurus, чтобы тот смог увеличить поставки своих ракет Storm Shadow Украине.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине.
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"Я все это читаю и слышу. Я был бы очень рад, если бы все европейские партнеры, включая Великобританию, заботились о том, чтобы наконец увеличить производство боеприпасов. Увеличение, наконец, поставок боеприпасов Украине вполне конкретно поможет украинцам. Это то, на чем все должны сконцентрироваться, а не на других дебатах", - сказал Клингбайль телеканалу ARD.
"Канцлер четко выразил свою позицию по Taurus, он четко сказал, что мы не станем воюющей стороной. Что нужно Украине - это боеприпасы, и на этом надо сконцентрироваться", - добавил он, отвечая на вопрос ведущего, означает ли это отсутствие у правительства планов принять предложение Кэмерона.
Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.