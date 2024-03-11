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В ФРГ выступили против передачи Taurus Британии, чтобы та отдала свои ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/taurus-1932302390.html
В ФРГ выступили против передачи Taurus Британии, чтобы та отдала свои ВСУ
В ФРГ выступили против передачи Taurus Британии, чтобы та отдала свои ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
В ФРГ выступили против передачи Taurus Британии, чтобы та отдала свои ВСУ
Ларс Клингбайль, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, выступил против инициативы Великобритании о передаче Лондону... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:38
2024-03-11T14:38
специальная военная операция на украине
украина
дэвид кэмерон
ard
нато
олаф шольц
германия
великобритания
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ларс Клингбайль, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, выступил против инициативы Великобритании о передаче Лондону дальнобойных крылатых ракет Taurus, чтобы тот смог увеличить поставки своих ракет Storm Shadow Украине. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине. "Я все это читаю и слышу. Я был бы очень рад, если бы все европейские партнеры, включая Великобританию, заботились о том, чтобы наконец увеличить производство боеприпасов. Увеличение, наконец, поставок боеприпасов Украине вполне конкретно поможет украинцам. Это то, на чем все должны сконцентрироваться, а не на других дебатах", - сказал Клингбайль телеканалу ARD. "Канцлер четко выразил свою позицию по Taurus, он четко сказал, что мы не станем воюющей стороной. Что нужно Украине - это боеприпасы, и на этом надо сконцентрироваться", - добавил он, отвечая на вопрос ведущего, означает ли это отсутствие у правительства планов принять предложение Кэмерона. В субботу Кэмерон заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932288032.html
https://ria.ru/20240311/vsu-1932284970.html
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украина, дэвид кэмерон, ard, нато, олаф шольц, германия, великобритания, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дэвид Кэмерон, ARD, НАТО, Олаф Шольц, Германия, Великобритания, Анналена Бербок
В ФРГ выступили против передачи Taurus Британии, чтобы та отдала свои ВСУ

Клингбайль выступил против передачи Taurus Британии, чтобы та отдала свои ВСУ

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Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ларс Клингбайль, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, выступил против инициативы Великобритании о передаче Лондону дальнобойных крылатых ракет Taurus, чтобы тот смог увеличить поставки своих ракет Storm Shadow Украине.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине.
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"Я все это читаю и слышу. Я был бы очень рад, если бы все европейские партнеры, включая Великобританию, заботились о том, чтобы наконец увеличить производство боеприпасов. Увеличение, наконец, поставок боеприпасов Украине вполне конкретно поможет украинцам. Это то, на чем все должны сконцентрироваться, а не на других дебатах", - сказал Клингбайль телеканалу ARD.
"Канцлер четко выразил свою позицию по Taurus, он четко сказал, что мы не станем воюющей стороной. Что нужно Украине - это боеприпасы, и на этом надо сконцентрироваться", - добавил он, отвечая на вопрос ведущего, означает ли это отсутствие у правительства планов принять предложение Кэмерона.
В субботу Кэмерон заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву.
Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДэвид КэмеронARDНАТООлаф ШольцГерманияВеликобританияАнналена Бербок
 
 
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