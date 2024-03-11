https://ria.ru/20240311/taurus-1932248567.html

Эксперт не ждет существенного влияния Taurus на ход боевых действий

Эксперт не ждет существенного влияния Taurus на ход боевых действий - РИА Новости, 11.03.2024

Эксперт не ждет существенного влияния Taurus на ход боевых действий

Возможные поставки ракет Taurus на Украину не окажут существенного влияния на боевые действия, объяснил РИА Новости в понедельник доктор военных наук (Россия)... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:00

2024-03-11T11:00

2024-03-11T11:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

константин сивков

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Возможные поставки ракет Taurus на Украину не окажут существенного влияния на боевые действия, объяснил РИА Новости в понедельник доктор военных наук (Россия) Константин Сивков. "Ракета Taurus по своим характеристикам мало чем отличается от ракеты Storm Shadow, которые уже давно находятся на фронте. Да, это будет определенная дополнительная угроза, однако оборудовать оборону от нее мы вполне умеем. Так что существенного влияния на ход боевых действий она не окажет. Подчеркиваю: ограниченное влияние окажет, но существенного влияния не окажет", - заявил Сивков. Говорить о том, будут ли такие ракеты в действительности поставлены на Украину, эксперт считает преждевременным. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине. Кэмерон 9 марта в интервью Sueddeutsche Zeitung заявил, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

https://ria.ru/20240311/berbok-1932221650.html

https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, германия, константин сивков, безопасность, вооруженные силы украины