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В Таиланде нашли тело россиянина - РИА Новости, 11.03.2024
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16:22 11.03.2024 (обновлено: 17:17 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/tailand-1932326101.html
В Таиланде нашли тело россиянина
В Таиланде нашли тело россиянина - РИА Новости, 11.03.2024
В Таиланде нашли тело россиянина
Россиянин в возрасте 34 лет найден мертвым в курортном городе Паттайя в Таиланде, следствие подозревает суицид, сообщили РИА Новости в понедельник в отделе... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:22
2024-03-11T17:17
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БАНГКОК, 11 мар — РИА Новости. Россиянин в возрасте 34 лет найден мертвым в курортном городе Паттайя в Таиланде, следствие подозревает суицид, сообщили РИА Новости в понедельник в отделе таиландской полиции по городу Паттайя. Тело россиянина было случайно найдено местными жителями в воскресенье в небольшой роще около 9 сои (переулка) улицы Тхеппрасит в районе Джомтиен, сообщили агентству полицейские. Обстановка на месте происшествия и записи камер видеонаблюдения позволили следствию заподозрить самоубийство, сообщил собеседник агентства. "Тело было обнаружено вчера, по результатам первоначального осмотра время смерти — ранние часы утра 10 марта. Тело направлено на вскрытие в Институт судебно-медицинской экспертизы в Бангкок, мы пока ожидаем предварительные результаты", — добавили в полиции.Полицейские также сообщили, что видеокамеры зафиксировали, как мужчина, передвигавшийся пешком, вошел в рощу около 4 утра (8:00 мск) 10 марта, используя свой смартфон в режиме фонарика, затем вышел из рощи, а потом снова зашел в нее и больше перед камерами не появлялся. В городском отделе полиции Паттайи агентству не назвали имя покойного, так как пока продолжается следствие, но подтвердили, что погибший был опознан как 34-летний гражданин РФ, прибывший в Таиланд в январе 2024 года. Следствие пока не располагает информацией о том, что могло стать причиной смерти мужчины.
https://ria.ru/20240106/rossiyanin-1919953774.html
https://ria.ru/20231222/arest-1917542851.html
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таиланд, паттайя, бангкок, в мире
Таиланд, Паттайя, Бангкок, В мире
В Таиланде нашли тело россиянина

В Паттайе в Таиланде нашли тело россиянина 34 лет

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
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БАНГКОК, 11 мар — РИА Новости. Россиянин в возрасте 34 лет найден мертвым в курортном городе Паттайя в Таиланде, следствие подозревает суицид, сообщили РИА Новости в понедельник в отделе таиландской полиции по городу Паттайя.
Тело россиянина было случайно найдено местными жителями в воскресенье в небольшой роще около 9 сои (переулка) улицы Тхеппрасит в районе Джомтиен, сообщили агентству полицейские.
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В Таиланде погиб россиянин
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Обстановка на месте происшествия и записи камер видеонаблюдения позволили следствию заподозрить самоубийство, сообщил собеседник агентства.
"Тело было обнаружено вчера, по результатам первоначального осмотра время смерти — ранние часы утра 10 марта. Тело направлено на вскрытие в Институт судебно-медицинской экспертизы в Бангкок, мы пока ожидаем предварительные результаты", — добавили в полиции.
Полицейские также сообщили, что видеокамеры зафиксировали, как мужчина, передвигавшийся пешком, вошел в рощу около 4 утра (8:00 мск) 10 марта, используя свой смартфон в режиме фонарика, затем вышел из рощи, а потом снова зашел в нее и больше перед камерами не появлялся.
В городском отделе полиции Паттайи агентству не назвали имя покойного, так как пока продолжается следствие, но подтвердили, что погибший был опознан как 34-летний гражданин РФ, прибывший в Таиланд в январе 2024 года. Следствие пока не располагает информацией о том, что могло стать причиной смерти мужчины.
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