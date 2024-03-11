https://ria.ru/20240311/tailand-1932326101.html

В Таиланде нашли тело россиянина

В Таиланде нашли тело россиянина - РИА Новости, 11.03.2024

В Таиланде нашли тело россиянина

Россиянин в возрасте 34 лет найден мертвым в курортном городе Паттайя в Таиланде, следствие подозревает суицид, сообщили РИА Новости в понедельник в отделе... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:22

2024-03-11T16:22

2024-03-11T17:17

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БАНГКОК, 11 мар — РИА Новости. Россиянин в возрасте 34 лет найден мертвым в курортном городе Паттайя в Таиланде, следствие подозревает суицид, сообщили РИА Новости в понедельник в отделе таиландской полиции по городу Паттайя. Тело россиянина было случайно найдено местными жителями в воскресенье в небольшой роще около 9 сои (переулка) улицы Тхеппрасит в районе Джомтиен, сообщили агентству полицейские. Обстановка на месте происшествия и записи камер видеонаблюдения позволили следствию заподозрить самоубийство, сообщил собеседник агентства. "Тело было обнаружено вчера, по результатам первоначального осмотра время смерти — ранние часы утра 10 марта. Тело направлено на вскрытие в Институт судебно-медицинской экспертизы в Бангкок, мы пока ожидаем предварительные результаты", — добавили в полиции.Полицейские также сообщили, что видеокамеры зафиксировали, как мужчина, передвигавшийся пешком, вошел в рощу около 4 утра (8:00 мск) 10 марта, используя свой смартфон в режиме фонарика, затем вышел из рощи, а потом снова зашел в нее и больше перед камерами не появлялся. В городском отделе полиции Паттайи агентству не назвали имя покойного, так как пока продолжается следствие, но подтвердили, что погибший был опознан как 34-летний гражданин РФ, прибывший в Таиланд в январе 2024 года. Следствие пока не располагает информацией о том, что могло стать причиной смерти мужчины.

https://ria.ru/20240106/rossiyanin-1919953774.html

https://ria.ru/20231222/arest-1917542851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таиланд, паттайя, бангкок, в мире