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На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО - РИА Новости, 11.03.2024
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11:25 11.03.2024 (обновлено: 12:19 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/svo-1932255665.html
На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО
На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО - РИА Новости, 11.03.2024
На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО
Президент Владимир Путин поручил кабмину создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников СВО, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:25
2024-03-11T12:19
общество
россия
госуслуги
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников СВО, сообщили на сайте Кремля.&quot;При участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции &quot;Защитники Отечества&quot; принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе &quot;Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)&quot; раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах&quot;, — указано в перечне поручений.Срок исполнения — 1 мая 2024 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.Фонд "Защитники Отечества" создали указом президента в апреле прошлого года для персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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общество, россия, госуслуги, владимир путин
Общество, Россия, Госуслуги, Владимир Путин
На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО

Путин поручил создать на портале госуслуг раздел о льготах для участников СВО

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников СВО, сообщили на сайте Кремля.
«

"При участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах", — указано в перечне поручений.

Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Срок исполнения — 1 мая 2024 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фонд "Защитники Отечества" создали указом президента в апреле прошлого года для персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.
 
ОбществоРоссияГосуслугиВладимир Путин
 
 
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