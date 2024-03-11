https://ria.ru/20240311/svo-1932255665.html
На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО
На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО - РИА Новости, 11.03.2024
На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО
Президент Владимир Путин поручил кабмину создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников СВО, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:25
2024-03-11T11:25
2024-03-11T12:19
общество
россия
госуслуги
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников СВО, сообщили на сайте Кремля."При участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах", — указано в перечне поручений.Срок исполнения — 1 мая 2024 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.Фонд "Защитники Отечества" создали указом президента в апреле прошлого года для персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госуслуги, владимир путин
Общество, Россия, Госуслуги, Владимир Путин
На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО
Путин поручил создать на портале госуслуг раздел о льготах для участников СВО