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В сочинском "Дендрарии" умер страус - РИА Новости, 12.03.2024
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22:04 11.03.2024 (обновлено: 09:02 12.03.2024)
https://ria.ru/20240311/straus-1932387176.html
В сочинском "Дендрарии" умер страус
В сочинском "Дендрарии" умер страус - РИА Новости, 12.03.2024
В сочинском "Дендрарии" умер страус
Причиной смерти страуса в сочинском "Дендрарии" стала сердечная патология, сообщили в Сочинском национальном парке. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-11T22:04
2024-03-12T09:02
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СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Причиной смерти страуса в сочинском "Дендрарии" стала сердечная патология, сообщили в Сочинском национальном парке. Утром в понедельник в прокуратуре Краснодарского края сообщили РИА Новости, что организовали проверку после гибели страуса в "Дендрарии" в Сочи. В сочинском нацпарке, в управлении которого находится дендралогический парк, объяснили, что 8 марта африканскому страусу стало плохо, он лежал на спине и еле двигался, усилия сотрудников парка спасти птицу не принесли успеха, она скончалась за 10 минут. "Причиной смерти стало врожденное хроническое заболевание ؘ– кардиомиопатия. Это серьезная сердечная патология, характеризующаяся поражением миокарда (мышечного, срединно-расположенного слоя сердца). Для установления причины гибели были привлечены ветеринары ГБУ Краснодарского края "Управление ветеринарии города Сочи", – говорится в сообщении на сайте парка. Уточняется, что самец африканского страуса был привезен в сочинский "Дендрарий" весной 2020 года, и на момент смерти ему было четыре года. "Сейчас в вольере дендропарка содержится два страуса Эму", - уточнили в парке. Сочинский парк "Дендрарий" был основан в 1889 году под руководством русского писателя Сергея Худекова. Растения в парк доставляли из сочинских питомников, ботанических садов Крыма, Петербурга и средиземноморских стран. Всего было собрано около 200 их видов. В парке также содержатся экзотические животные. Сегодня парк является одним из главных экскурсионных объектов курорта, который туристы посещают круглогодично.
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В сочинском "Дендрарии" умер страус

В сочинском "Дендрарии" из-за сердечной патологии умер страус

© Фото : ФГБУ Сочинский национальный паркСтраус парка Дендрарий
Страус парка Дендрарий - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : ФГБУ Сочинский национальный парк
Страус парка Дендрарий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Причиной смерти страуса в сочинском "Дендрарии" стала сердечная патология, сообщили в Сочинском национальном парке.
Утром в понедельник в прокуратуре Краснодарского края сообщили РИА Новости, что организовали проверку после гибели страуса в "Дендрарии" в Сочи. В сочинском нацпарке, в управлении которого находится дендралогический парк, объяснили, что 8 марта африканскому страусу стало плохо, он лежал на спине и еле двигался, усилия сотрудников парка спасти птицу не принесли успеха, она скончалась за 10 минут.
«
"Причиной смерти стало врожденное хроническое заболевание ؘ– кардиомиопатия. Это серьезная сердечная патология, характеризующаяся поражением миокарда (мышечного, срединно-расположенного слоя сердца). Для установления причины гибели были привлечены ветеринары ГБУ Краснодарского края "Управление ветеринарии города Сочи", – говорится в сообщении на сайте парка.
Уточняется, что самец африканского страуса был привезен в сочинский "Дендрарий" весной 2020 года, и на момент смерти ему было четыре года.
«
"Сейчас в вольере дендропарка содержится два страуса Эму", - уточнили в парке.
Сочинский парк "Дендрарий" был основан в 1889 году под руководством русского писателя Сергея Худекова. Растения в парк доставляли из сочинских питомников, ботанических садов Крыма, Петербурга и средиземноморских стран. Всего было собрано около 200 их видов.
В парке также содержатся экзотические животные. Сегодня парк является одним из главных экскурсионных объектов курорта, который туристы посещают круглогодично.
 
СочиСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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