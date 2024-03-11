https://ria.ru/20240311/straus-1932242090.html

Прокуратура проверит информацию о гибели страуса в сочинском парке

Прокуратура проверит информацию о гибели страуса в сочинском парке - РИА Новости, 11.03.2024

Прокуратура проверит информацию о гибели страуса в сочинском парке

Сотрудники природоохранной межрайонной прокуратуры в Сочи проверяют информацию о гибели страуса в парке "Дендрарий", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:41

2024-03-11T10:41

2024-03-11T10:41

сочи

санкт-петербург

происшествия

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СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Сотрудники природоохранной межрайонной прокуратуры в Сочи проверяют информацию о гибели страуса в парке "Дендрарий", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства. О гибели экзотической птицы в популярном дендрологическом парке сообщалось в Telegram-канале "ЧП Сочи" 8 марта. Тогда же были опубликованы фото со страусом, якобы погибшим на глазах у посетителей. Некоторые очевидцы высказывали предположение о плохом содержании подопечного дендрария. "Сочинская природоохранная межрайонная прокуратура проверяет указанную информацию", - сказал собеседник агентства. Сочинский парк "Дендрарий" был основан в 1889 году под руководством русского писателя Сергея Худекова. Растения в парк доставляли из сочинских питомников, ботанических садов Крыма, Санкт-Петербурга и средиземноморских стран. Всего было собрано около 200 их видов. В парке также содержатся экзотические животные. Сегодня парк является одним из главных экскурсионных объектов курорта, который туристы посещают круглогодично.

https://ria.ru/20230810/straus-1889251829.html

https://ria.ru/20240216/sochi-1927717328.html

сочи

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, санкт-петербург, происшествия