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США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю"

США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю" - РИА Новости, 11.03.2024

США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю"

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса 1,5 миллиарда долларов на противодействие Кремлю, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:42

2024-03-11T19:42

2024-03-11T19:56

сша

государственный департамент сша

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса 1,5 миллиарда долларов на противодействие Кремлю, сообщил госдепартамент."Запрос... включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля", - говорится в заявлении госдепа США.

https://ria.ru/20240311/kitay-1932368872.html

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сша, государственный департамент сша, в мире, джо байден