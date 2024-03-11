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США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю" - РИА Новости, 11.03.2024
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19:42 11.03.2024 (обновлено: 19:56 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ssha-1932367774.html
США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю"
США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю" - РИА Новости, 11.03.2024
США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю"
Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса 1,5 миллиарда долларов на противодействие Кремлю, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:42
2024-03-11T19:56
сша
государственный департамент сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса 1,5 миллиарда долларов на противодействие Кремлю, сообщил госдепартамент."Запрос... включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля", - говорится в заявлении госдепа США.
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сша, государственный департамент сша, в мире, джо байден
США, Государственный департамент США, В мире, Джо Байден
США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю"

Госдеп: США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса 1,5 миллиарда долларов на противодействие Кремлю, сообщил госдепартамент.
«
"Запрос... включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля", - говорится в заявлении госдепа США.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Байден запросил почти 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая"
19:46
 
СШАГосударственный департамент СШАВ миреДжо Байден
 
 
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