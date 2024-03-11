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Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 11.03.2024 (обновлено: 20:34 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ssha-1932364435.html
Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды
Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды - РИА Новости, 11.03.2024
Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды
Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 850 миллиардов долларов на оборонные нужды страны в 2025 финансовом году,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:18
2024-03-11T20:34
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 850 миллиардов долларов на оборонные нужды страны в 2025 финансовом году, говорится в проекте бюджета, обнародованном в понедельник Белым домом.В документе говорится, что данная сумма, в частности, на 34 миллиарда долларов (порядка 4,1%) превышает ту, которая была запрошена администрацией у конгресса по данной статье в предыдущем году.При этом проект бюджета не содержит каких-либо конкретных запросов на нужды Украины. Согласно документу, США считают приоритетной поддержку союзников и партнеров перед лицом так называемой российской агрессии, однако Белый дом не может обеспечить передачу критически важной помощи ввиду отсутствия согласия конгресса на одобрение запроса на дополнительное финансирование от октября 2023 года.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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украина, в мире, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Джо Байден
Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды

Белый дом планирует выделить в 2025 году 850 миллиардов долларов на оборону

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 850 миллиардов долларов на оборонные нужды страны в 2025 финансовом году, говорится в проекте бюджета, обнародованном в понедельник Белым домом.
В документе говорится, что данная сумма, в частности, на 34 миллиарда долларов (порядка 4,1%) превышает ту, которая была запрошена администрацией у конгресса по данной статье в предыдущем году.
При этом проект бюджета не содержит каких-либо конкретных запросов на нужды Украины. Согласно документу, США считают приоритетной поддержку союзников и партнеров перед лицом так называемой российской агрессии, однако Белый дом не может обеспечить передачу критически важной помощи ввиду отсутствия согласия конгресса на одобрение запроса на дополнительное финансирование от октября 2023 года.
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