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Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды

Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды - РИА Новости, 11.03.2024

Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 850 миллиардов долларов на оборонные нужды страны в 2025 финансовом году,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:18

2024-03-11T19:18

2024-03-11T20:34

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса порядка 850 миллиардов долларов на оборонные нужды страны в 2025 финансовом году, говорится в проекте бюджета, обнародованном в понедельник Белым домом.В документе говорится, что данная сумма, в частности, на 34 миллиарда долларов (порядка 4,1%) превышает ту, которая была запрошена администрацией у конгресса по данной статье в предыдущем году.При этом проект бюджета не содержит каких-либо конкретных запросов на нужды Украины. Согласно документу, США считают приоритетной поддержку союзников и партнеров перед лицом так называемой российской агрессии, однако Белый дом не может обеспечить передачу критически важной помощи ввиду отсутствия согласия конгресса на одобрение запроса на дополнительное финансирование от октября 2023 года.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, сша, джо байден