https://ria.ru/20240311/sponsory-1932388819.html

Украина приостановила процесс внесения компаний в список "спонсоров войны"

Украина приостановила процесс внесения компаний в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 11.03.2024

Украина приостановила процесс внесения компаний в список "спонсоров войны"

Новый глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Виктор Павлущик сообщил в понедельник о приостановлении процесса внесения... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T22:27

2024-03-11T22:27

2024-03-11T22:27

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Новый глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Виктор Павлущик сообщил в понедельник о приостановлении процесса внесения компаний в перечень "международных спонсоров войны" из-за необходимости урегулирования нормативных документов. "Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило процесс внесения компаний в перечень международных спонсоров войны. Однозначно этот вопрос нуждается в нормировании. Этот процесс – это коммуникация не только в рамках НАПК, но и всеми государственными органами. Поэтому да, нормирование должно быть, и в дальнейшем это может служить основанием для дальнейшего принятия решений", – приводит слова Павлущика украинское издание "Лига". По его словам, НАПК уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – Венгрией, Австрией, Китаем, Грецией. Как сообщает издание, министр юстиции Денис Малюска в недавнем интервью Forbes сказал, что международные партнеры жалуются на перечень компаний и назвал непонятной логику включения компаний в этот список. В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20240228/makron-1929907107.html

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экономика, украина, венгрия, технологии, австрия, forbes, knauf, nestle s.a., philip morris international