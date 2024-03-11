Украина приостановила процесс внесения компаний в список "спонсоров войны"
На Украине приостановили процесс внесения компаний в перечень "спонсоров войны"
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Новый глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Виктор Павлущик сообщил в понедельник о приостановлении процесса внесения компаний в перечень "международных спонсоров войны" из-за необходимости урегулирования нормативных документов.
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"Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило процесс внесения компаний в перечень международных спонсоров войны. Однозначно этот вопрос нуждается в нормировании. Этот процесс – это коммуникация не только в рамках НАПК, но и всеми государственными органами. Поэтому да, нормирование должно быть, и в дальнейшем это может служить основанием для дальнейшего принятия решений", – приводит слова Павлущика украинское издание "Лига".
Как сообщает издание, министр юстиции Денис Малюска в недавнем интервью Forbes сказал, что международные партнеры жалуются на перечень компаний и назвал непонятной логику включения компаний в этот список.
В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.