https://ria.ru/20240311/spektakli-1932392912.html

Спектакли из цикла "Голоса страны" покажут в российских городах

Спектакли из цикла "Голоса страны" покажут в российских городах - РИА Новости, 12.03.2024

Спектакли из цикла "Голоса страны" покажут в российских городах

Моноспектакли из цикла "Голоса страны" под руководством Константина Богомолова будут показаны в Театре на Малой Бронной и в других театрах России, сообщил сам... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-11T23:18

2024-03-11T23:18

2024-03-12T10:38

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Моноспектакли из цикла "Голоса страны" под руководством Константина Богомолова будут показаны в Театре на Малой Бронной и в других театрах России, сообщил сам режиссер. Первый моноспектакль "Школа этикета" из цикла "Голоса страны" представили на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Режиссером постановки выступил Талгат Баталов. Актриса Александра Ребенок сыграла эксперта по этикету, деловой переписке, тренера по этикету и коммуникации в клинике ранней реабилитации "Три сестры" Анну Валл. "Мы увидим эти спектакли на сцене Театра на Малой Бронной, в других городах нашей страны… Это прекрасный образец русского психологического театра в сложнейшем жанре моноспектакля. Актриса держит час с небольшим зал в абсолютном напряжении, внимании, интересе, влюбляет в себя и в свою героиню, что еще очень важно", - сказал журналистам Богомолов. Он отметил, что Валл была счастлива от воплощения своей жизни, которую исполнила Ребенок. "Она была счастлива этим воплощением своей жизни, тем как её жизнь уважительно и в то же время глубоко, без лишних сентиментов, неповерхностно, чувственно препарирована актрисой и создателями спектакля", - считает руководитель проекта. В свою очередь Валл поблагодарила авторов проекта и актрису, отметив, что увидела улучшенную версию себя, а не пародию. "Я сожалею о некоторых сентиментальностях, которые я себе позволила. Я боялась своего текста. Мне казалось, я там наговорила лишнего… Второе мое волнение было о том, как это все будет выглядеть. Я боялась, что это будет некая пародия на все, но это было блестяще. Я смотрела на улучшенную версию себя… Я невероятно благодарна актрисе. Это мои интонации, это я", - поделилась своим впечатлением героиня, которую сыграла Ребенок. Всего в рамках проекта "Голоса страны" будет представлено 12 спектаклей. Они будут транслироваться в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Культура.РФ". По итогам проекта также будет издана книга, в которую войдут истории всех героев и их фотосессии. РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта.

https://ria.ru/20240303/otmena-1930881793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, константин богомолов, талгат баталов, новости культуры, культура