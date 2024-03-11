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СМИ сообщили о значительном превосходстве России в производстве снарядов - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/snaryady-1932289158.html
СМИ сообщили о значительном превосходстве России в производстве снарядов
СМИ сообщили о значительном превосходстве России в производстве снарядов - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ сообщили о значительном превосходстве России в производстве снарядов
Россия, похоже, производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские страны вместе взятые, это преимущество оказывает значительное... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:46
2024-03-11T13:46
специальная военная операция на украине
технологии
россия
сша
евросоюз
нато
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия, похоже, производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские страны вместе взятые, это преимущество оказывает значительное влияние на исход конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на разведданные НАТО. "Россия, судя по всему, производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии очередного российского наступления на Украине", - говорится в сообщении телеканала. При этом CNN не объясняет, почему делает вывод о новом российском наступлении. Как утверждает канал со ссылкой на данные разведки НАТО, Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов снарядов в год, в то время как, по сведениям источника телеканала из европейской разведки, США и Европа вместе взятые способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Киеву. По мнению неназванного высокопоставленного чиновника НАТО, исход конфликта на Украине зависит от того, как каждая из сторон оснащена. В сфере производства артснарядов, добавил он, Россия имеет значительное преимущество. Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщала, что Россия преодолела влияние санкций, введенных Западом, и теперь производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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технологии, россия, сша, евросоюз, нато, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, США, Евросоюз, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о значительном превосходстве России в производстве снарядов

СNN: Россия производит снарядов втрое больше, чем США и Европа вместе взятые

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия, похоже, производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские страны вместе взятые, это преимущество оказывает значительное влияние на исход конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на разведданные НАТО.
"Россия, судя по всему, производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии очередного российского наступления на Украине", - говорится в сообщении телеканала. При этом CNN не объясняет, почему делает вывод о новом российском наступлении.
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Как утверждает канал со ссылкой на данные разведки НАТО, Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов снарядов в год, в то время как, по сведениям источника телеканала из европейской разведки, США и Европа вместе взятые способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Киеву.
По мнению неназванного высокопоставленного чиновника НАТО, исход конфликта на Украине зависит от того, как каждая из сторон оснащена. В сфере производства артснарядов, добавил он, Россия имеет значительное преимущество.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщала, что Россия преодолела влияние санкций, введенных Западом, и теперь производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияСШАЕвросоюзНАТОБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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