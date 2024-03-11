https://ria.ru/20240311/snaryady-1932289158.html

СМИ сообщили о значительном превосходстве России в производстве снарядов

СМИ сообщили о значительном превосходстве России в производстве снарядов - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ сообщили о значительном превосходстве России в производстве снарядов

Россия, похоже, производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские страны вместе взятые, это преимущество оказывает значительное... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:46

2024-03-11T13:46

2024-03-11T13:46

специальная военная операция на украине

технологии

россия

сша

евросоюз

нато

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия, похоже, производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские страны вместе взятые, это преимущество оказывает значительное влияние на исход конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на разведданные НАТО. "Россия, судя по всему, производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии очередного российского наступления на Украине", - говорится в сообщении телеканала. При этом CNN не объясняет, почему делает вывод о новом российском наступлении. Как утверждает канал со ссылкой на данные разведки НАТО, Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов снарядов в год, в то время как, по сведениям источника телеканала из европейской разведки, США и Европа вместе взятые способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Киеву. По мнению неназванного высокопоставленного чиновника НАТО, исход конфликта на Украине зависит от того, как каждая из сторон оснащена. В сфере производства артснарядов, добавил он, Россия имеет значительное преимущество. Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщала, что Россия преодолела влияние санкций, введенных Западом, и теперь производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, сша, евросоюз, нато, безопасность, вооруженные силы рф