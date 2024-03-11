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В Швейцарии нашли тела пятерых туристов, пропавших на лыжной трассе - РИА Новости, 11.03.2024
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11:12 11.03.2024 (обновлено: 11:20 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/shveytsariya-1932252736.html
В Швейцарии нашли тела пятерых туристов, пропавших на лыжной трассе
В Швейцарии нашли тела пятерых туристов, пропавших на лыжной трассе - РИА Новости, 11.03.2024
В Швейцарии нашли тела пятерых туристов, пропавших на лыжной трассе
Пять из шести туристов, пропавших без вести на лыжной трассе на юго-западе Швейцарии, найдены мертвыми, сообщает полиция кантона Вале. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:12
2024-03-11T11:20
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пять из шести туристов, пропавших без вести на лыжной трассе на юго-западе Швейцарии, найдены мертвыми, сообщает полиция кантона Вале. Поиски группы туристов, пропавших на туристическом маршруте Церматт-Аролла, велись с 9 марта. "В воскресенье, 10 марта, команда в составе трех спасателей и сотрудника горной полиции &lt;…&gt; примерно в 21.20 добралась до района Тет-Бланш, где обнаружила тела пяти из шести человек, пропавших накануне", - говорится в коммюнике. Шестой турист до сих пор не найден. Его поиски продолжаются.
https://ria.ru/20240218/intsident-1928056867.html
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швейцария
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швейцария, вале (кантон), в мире
Швейцария, Вале (кантон), В мире
В Швейцарии нашли тела пятерых туристов, пропавших на лыжной трассе

В Швейцарии нашли тела пятерых из шести туристов, пропавших на лыжной трассе

© AFP 2024 / GABRIEL MONNETВертолет ВВС Швейцарии, летящий над перевалом Тете-Бланш между Церматтом и Ароллой
Вертолет ВВС Швейцарии, летящий над перевалом Тете-Бланш между Церматтом и Ароллой - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AFP 2024 / GABRIEL MONNET
Вертолет ВВС Швейцарии, летящий над перевалом Тете-Бланш между Церматтом и Ароллой
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пять из шести туристов, пропавших без вести на лыжной трассе на юго-западе Швейцарии, найдены мертвыми, сообщает полиция кантона Вале.
Поиски группы туристов, пропавших на туристическом маршруте Церматт-Аролла, велись с 9 марта.
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"В воскресенье, 10 марта, команда в составе трех спасателей и сотрудника горной полиции <…> примерно в 21.20 добралась до района Тет-Бланш, где обнаружила тела пяти из шести человек, пропавших накануне", - говорится в коммюнике.
Шестой турист до сих пор не найден. Его поиски продолжаются.
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