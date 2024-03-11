https://ria.ru/20240311/shveytsariya-1932252736.html

В Швейцарии нашли тела пятерых туристов, пропавших на лыжной трассе

В Швейцарии нашли тела пятерых туристов, пропавших на лыжной трассе - РИА Новости, 11.03.2024

В Швейцарии нашли тела пятерых туристов, пропавших на лыжной трассе

Пять из шести туристов, пропавших без вести на лыжной трассе на юго-западе Швейцарии, найдены мертвыми, сообщает полиция кантона Вале. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:12

2024-03-11T11:12

2024-03-11T11:20

швейцария

вале (кантон)

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пять из шести туристов, пропавших без вести на лыжной трассе на юго-западе Швейцарии, найдены мертвыми, сообщает полиция кантона Вале. Поиски группы туристов, пропавших на туристическом маршруте Церматт-Аролла, велись с 9 марта. "В воскресенье, 10 марта, команда в составе трех спасателей и сотрудника горной полиции <…> примерно в 21.20 добралась до района Тет-Бланш, где обнаружила тела пяти из шести человек, пропавших накануне", - говорится в коммюнике. Шестой турист до сих пор не найден. Его поиски продолжаются.

https://ria.ru/20240218/intsident-1928056867.html

https://ria.ru/20240303/kamchatka-1930815580.html

швейцария

вале (кантон)

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Варвара Скокшина

швейцария, вале (кантон), в мире