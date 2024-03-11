https://ria.ru/20240311/shtraf-1932348513.html

СМИ, разместившие рекламу от иноагентов, получат штраф

СМИ, разместившие рекламу от иноагентов, получат штраф - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ, разместившие рекламу от иноагентов, получат штраф

Средства массовой информации, разместившие рекламу от иноагентов, могут получить предупреждение от Роскомнадзора, в случае его игнорирования, им будет выставлен РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:56

2024-03-11T17:56

2024-03-11T18:12

общество

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Средства массовой информации, разместившие рекламу от иноагентов, могут получить предупреждение от Роскомнадзора, в случае его игнорирования, им будет выставлен штраф в размере до 300 тысяч рублей, сообщила РИА Новости руководитель центра правовой защиты журналистов Анна Белозерова. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о запрете для иноагентов размещать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информресурсах, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В данном законопроекте идет речь о запрете для средств массовой информации использовать в своих материалах ссылки на такие ресурсы в рекламных целях, то есть цитирование материалов иноагентов не будет считаться нарушением, если это не реклама с целью привлечь внимание. Соответственно, санкция за размещение рекламы с ресурсов иноагентов СМИ - предупреждение, если его проигнорировать, СМИ могут привлечь к административной ответственности по статье 19.5, штраф максимальный - 300 тысяч рублей. Предупреждения выписывает Роскомнадзор", - сказала Белозерова РИА Новости. Согласно федеральному закону "О рекламе", не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента и реклама информационных ресурсов иностранных агентов. Кроме того, рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований. Также запрещена реклама информресурсов иностранных агентов в СМИ и в сообщениях и материалах СМИ в интернете.

https://ria.ru/20240307/inoagenty-1931768370.html

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общество, владимир путин, технологии