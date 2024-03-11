https://ria.ru/20240311/severnye_potoki-1932211077.html

Французский политик перечислил виновных в подрыве "Северных потоков"

Французский политик перечислил виновных в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 11.03.2024

Французский политик перечислил виновных в подрыве "Северных потоков"

Запад не проводит расследования подрыва "Северных потоков", потому что в них виноваты США и другие страны НАТО, заявил РИА Новости лидер французской партии... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:21

2024-03-11T03:21

2024-03-11T03:21

франция

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европарламент

северный поток

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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Запад не проводит расследования подрыва "Северных потоков", потому что в них виноваты США и другие страны НАТО, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. По мнению Филиппо, расследование не проводится, потому что его результаты "не причинят вреда России". "Нет расследования, потому что виновник – НАТО. Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании. Это не соответствует "правильной риторике". Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало. При этом все судьи подряд – в Дании, в Швеции – заявляли, что они не компетентны", - сказал он. Филиппо подчеркнул, что даже те страны, чьи интересы были напрямую задеты этой диверсией, как Франция и Германия, не выразили официального протеста. "В рамках международного права – это акт войны. Саботаж энергоинфраструктуры - это акт войны. Но он исходил из "лагеря хороших", поэтому публика не должна об этом знать, иначе она поймет пару-тройку вещей. Поэтому об этом и не говорят. Это еще одни знак провала наших демократий: если тема смущает, ее не существует", - добавил он. Филиппо напомнил, что в конце февраля французского журналиста, задавшего вопрос официальному представителю кабмина Франции Приске Тевено о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", лишили аккредитации на еженедельный брифинг после совета министров Франции без объяснения причин. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240209/potok-1926442211.html

https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926298662.html

https://ria.ru/20240207/germaniya-1925821068.html

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франция, сша, дания, флориан филиппо, нато, патриот, европарламент, северный поток, северный поток — 2, в мире