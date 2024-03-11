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РЖД восстановили работу сайта - РИА Новости, 11.03.2024
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19:29 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/sayt-1932365752.html
РЖД восстановили работу сайта
РЖД восстановили работу сайта - РИА Новости, 11.03.2024
РЖД восстановили работу сайта
РЖД восстановили работу сайта после сбоев, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:29
2024-03-11T19:29
технологии
ржд
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. РЖД восстановили работу сайта после сбоев, сообщили РИА Новости в компании. Сайт РЖД, через который в том числе продаются билеты на поезда, работал в понедельник со сбоями, заметили корреспонденты РИА Новости. В РЖД сообщали, что по техническим причинам сайт временно может быть недоступным для пользователей и ведутся работы по устранению проблем. Там отмечали, что приложение и кассы на вокзалах функционируют в штатном режиме. "Работа сайта РЖД восстановлена. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили в компании.
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технологии, ржд, россия
Технологии, РЖД, Россия
РЖД восстановили работу сайта

РЖД восстановили работу сайта после сбоев

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. РЖД восстановили работу сайта после сбоев, сообщили РИА Новости в компании.
Сайт РЖД, через который в том числе продаются билеты на поезда, работал в понедельник со сбоями, заметили корреспонденты РИА Новости. В РЖД сообщали, что по техническим причинам сайт временно может быть недоступным для пользователей и ведутся работы по устранению проблем. Там отмечали, что приложение и кассы на вокзалах функционируют в штатном режиме.
«
"Работа сайта РЖД восстановлена. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили в компании.
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ТехнологииРЖДРоссия
 
 
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