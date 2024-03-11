https://ria.ru/20240311/sayt-1932365752.html

РЖД восстановили работу сайта

РЖД восстановили работу сайта - РИА Новости, 11.03.2024

РЖД восстановили работу сайта

РЖД восстановили работу сайта после сбоев, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:29

2024-03-11T19:29

2024-03-11T19:29

технологии

ржд

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. РЖД восстановили работу сайта после сбоев, сообщили РИА Новости в компании. Сайт РЖД, через который в том числе продаются билеты на поезда, работал в понедельник со сбоями, заметили корреспонденты РИА Новости. В РЖД сообщали, что по техническим причинам сайт временно может быть недоступным для пользователей и ведутся работы по устранению проблем. Там отмечали, что приложение и кассы на вокзалах функционируют в штатном режиме. "Работа сайта РЖД восстановлена. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20240305/puteshestvie-1931228238.html

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технологии, ржд, россия