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В ЕС 13 марта планируют одобрить новые санкции против России - РИА Новости, 11.03.2024
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11:44 11.03.2024 (обновлено: 12:09 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/sanktsii-1932259920.html
В ЕС 13 марта планируют одобрить новые санкции против России
В ЕС 13 марта планируют одобрить новые санкции против России - РИА Новости, 11.03.2024
В ЕС 13 марта планируют одобрить новые санкции против России
Послы стран ЕС намерены 13 марта одобрить новые санкции против РФ после смерти Алексея Навального, сообщает портал EUObserver со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:44
2024-03-11T12:09
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Послы стран ЕС намерены 13 марта одобрить новые санкции против РФ после смерти Алексея Навального, сообщает портал EUObserver со ссылкой на источники."Послы ЕС намерены согласовать санкционный список в Брюсселе 13 марта", - говорится в сообщении портала.Как сообщается, в санкционный список войдут исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также 35 физлиц, включая судей и руководителей тюрем.По утверждению EUObserver, новые санкции ЕС коснутся в том числе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930593832.html
https://ria.ru/20240225/sanktsii-1929336665.html
https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
В ЕС 13 марта планируют одобрить новые санкции против России

Послы стран ЕС 13 марта планируют одобрить новые санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Послы стран ЕС намерены 13 марта одобрить новые санкции против РФ после смерти Алексея Навального, сообщает портал EUObserver со ссылкой на источники.
"Послы ЕС намерены согласовать санкционный список в Брюсселе 13 марта", - говорится в сообщении портала.
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Как сообщается, в санкционный список войдут исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также 35 физлиц, включая судей и руководителей тюрем.
По утверждению EUObserver, новые санкции ЕС коснутся в том числе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.
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По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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