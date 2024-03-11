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Минтранс запросил дополнительные средства на выкуп иностранных самолетов - РИА Новости, 11.03.2024
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09:43 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/samolety-1932234074.html
Минтранс запросил дополнительные средства на выкуп иностранных самолетов
Минтранс запросил дополнительные средства на выкуп иностранных самолетов - РИА Новости, 11.03.2024
Минтранс запросил дополнительные средства на выкуп иностранных самолетов
Минтранс России запросил еще 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность, пишет... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:43
2024-03-11T09:43
экономика
россия
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство финансов рф (минфин россии)
boeing 737-800
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минтранс России запросил еще 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к правительству источники. "Как стало известно "Ъ", Минтранс предложил правительству предоставить еще 295 миллиардов рублей из ФНБ в 2024 году на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность. Инициатива, по данным источников "Ъ", обсуждалась на совещании у президента РФ 7 февраля, где также речь шла о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов. По данным близкого к правительству источника "Ъ", обращение находится на рассмотрении и решение по нему пока не принято", - пишет издание. По информации другого источника "Коммерсанта" в авиаотрасли, запрашиваемая сумма была рассчитана преимущественно исходя из потребностей "Аэрофлота". Оценка стоимости сделок по самолетам частных авиакомпаний, по его данным, не запрашивалась. Отмечается, что в Минтрансе, Росавиации, Минфине и Минэкономразвития РФ изданию не ответили. Опрошенные "Коммерсантом" авиакомпании не стали комментировать ситуацию. В 2023 году из ФНБ было выделено почти 297 миллиардов рублей на страховое урегулирование по 162 самолетам, новым собственником которых стала подведомственная Росавиации "НЛК-Финанс", напоминает издание. В результате иностранные лизингодатели прекратили свои требования к российской стороне как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. "Аэрофлот" получил самолеты от НЛК в операционный лизинг, а частные авиакомпании - в финансовый. Как пишет газета, группа "Аэрофлот" с декабря 2022 года переоформила с привлечением средств ФНБ 93 самолета. "Аэрофлот" также весной 2022 года на собственные средства приобрел еще восемь Airbus А330, находившихся у него в финансовом лизинге. Кроме того, в 2023 году парк группы пополнил один Boeing 737-800 от приостановившей полеты Royal Flight (источник финансирования не назывался), а также два самолета, принадлежащие Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). "Коммерсант" напоминает, что всего в парке группы "Аэрофлот" 349 воздушных судов, включая 78 SSJ-100 авиакомпании "Россия". Из 271 иностранного воздушного судна из бермудского реестра, согласно презентации "Аэрофлота", выведено 185 самолетов. По данным газеты, это 102 переоформленных в 2022-2023 годах самолета иностранных собственников и 83 самолета российских лизингодателей. Таким образом, потенциально группа может переоформить на российского лизингодателя еще 86 иностранных воздушных судов, пишет "Коммерсант".
https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html
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экономика, россия, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство финансов рф (минфин россии), boeing 737-800
Экономика, Россия, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство финансов РФ (Минфин России), Boeing 737-800
Минтранс запросил дополнительные средства на выкуп иностранных самолетов

Минтранс запросил 295 миллиардов рублей из ФНБ на выкуп иностранных самолетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минтранс России запросил еще 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к правительству источники.
"Как стало известно "Ъ", Минтранс предложил правительству предоставить еще 295 миллиардов рублей из ФНБ в 2024 году на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность. Инициатива, по данным источников "Ъ", обсуждалась на совещании у президента РФ 7 февраля, где также речь шла о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов. По данным близкого к правительству источника "Ъ", обращение находится на рассмотрении и решение по нему пока не принято", - пишет издание.
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По информации другого источника "Коммерсанта" в авиаотрасли, запрашиваемая сумма была рассчитана преимущественно исходя из потребностей "Аэрофлота". Оценка стоимости сделок по самолетам частных авиакомпаний, по его данным, не запрашивалась.
Отмечается, что в Минтрансе, Росавиации, Минфине и Минэкономразвития РФ изданию не ответили. Опрошенные "Коммерсантом" авиакомпании не стали комментировать ситуацию.
В 2023 году из ФНБ было выделено почти 297 миллиардов рублей на страховое урегулирование по 162 самолетам, новым собственником которых стала подведомственная Росавиации "НЛК-Финанс", напоминает издание. В результате иностранные лизингодатели прекратили свои требования к российской стороне как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. "Аэрофлот" получил самолеты от НЛК в операционный лизинг, а частные авиакомпании - в финансовый.
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Как пишет газета, группа "Аэрофлот" с декабря 2022 года переоформила с привлечением средств ФНБ 93 самолета. "Аэрофлот" также весной 2022 года на собственные средства приобрел еще восемь Airbus А330, находившихся у него в финансовом лизинге. Кроме того, в 2023 году парк группы пополнил один Boeing 737-800 от приостановившей полеты Royal Flight (источник финансирования не назывался), а также два самолета, принадлежащие Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
"Коммерсант" напоминает, что всего в парке группы "Аэрофлот" 349 воздушных судов, включая 78 SSJ-100 авиакомпании "Россия". Из 271 иностранного воздушного судна из бермудского реестра, согласно презентации "Аэрофлота", выведено 185 самолетов. По данным газеты, это 102 переоформленных в 2022-2023 годах самолета иностранных собственников и 83 самолета российских лизингодателей.
Таким образом, потенциально группа может переоформить на российского лизингодателя еще 86 иностранных воздушных судов, пишет "Коммерсант".
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