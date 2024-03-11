https://ria.ru/20240311/rybolovstvo-1932300200.html

Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве

Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве - РИА Новости, 11.03.2024

Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:33

2024-03-11T14:33

2024-03-11T17:29

великобритания

баренцево море

владимир путин

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Как указано в пояснительной записке, с учетом решения Лондона от 15 марта 2022-го о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией денонсация соглашения "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий" для Москвы.Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии подписали в Москве 25 мая 1956 года. Оно предоставляет право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Поскольку Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать.Как отмечал замглавы Минсельхоза Максим Увайдов, это соглашение было односторонним и давало выгоды только британской стороне, в то время как советским и российским рыбакам таких полномочий документ не предоставлял.Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев пояснял РИА Новости, что отказ одной из сторон от соглашения не нарушает международное право. Как, в свою очередь, отмечал в Telegram вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, запрет Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря — это давно назревшая, законная и адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона.Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески — более 566 тысяч тонн.

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html

великобритания

баренцево море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, баренцево море, владимир путин, экономика, россия, санкции в отношении россии