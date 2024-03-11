https://ria.ru/20240311/rossiya-1932395006.html

СМИ: Россия победит "с почти математической точностью", заявил ученый

СМИ: Россия победит "с почти математической точностью", заявил ученый - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ: Россия победит "с почти математической точностью", заявил ученый

Россия одержит победу в конфликте на Украине, это произойдет "с почти математической точностью", заявил газете Financial Times российско-американский ученый,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T23:58

2024-03-11T23:58

2024-03-11T23:58

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

нато

украина

москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия одержит победу в конфликте на Украине, это произойдет "с почти математической точностью", заявил газете Financial Times российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин, которого издание называет "предсказателем", чьи прогнозы обычно сбываются. "С почти "математической точностью" Россия одержит победу, так как у нее больше возможностей производить артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров", - говорится в материале издания. Он добавил, что, учитывая геополитические факторы, конфликт на Украине все равно бы начался, даже если президентом России был не Владимир Путин, которого привыкли обвинять на Западе. Турчин объяснил конфликт озабоченностью в связи с НАТО. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240311/sostoyanie-1932375824.html

https://ria.ru/20240311/peregovory-1932394169.html

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россия, владимир путин, нато, украина, москва