https://ria.ru/20240311/razgovor-1932388276.html

В бундестаге объяснили утечку разговора военных российской "операцией"

В бундестаге объяснили утечку разговора военных российской "операцией" - РИА Новости, 11.03.2024

В бундестаге объяснили утечку разговора военных российской "операцией"

Утечка разговора немецких офицеров об атаках на Крымский мост стала результатом "российской операции", заявили в комитете бундестага по обороне по итогам... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T22:22

2024-03-11T22:22

2024-03-11T22:53

украина

германия

в мире

россия

борис писториус

маргарита симоньян

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Утечка разговора немецких офицеров об атаках на Крымский мост стала результатом "российской операции", заявили в комитете бундестага по обороне по итогам заседания."Все признаки в деле скандала с прослушкой указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации", — утверждают там.В комитете подчеркнули, что ожидают от правительства ФРГ решительного и инициативного расследования, в том числе для выявления закономерностей. Там добавили, что "российская информационная война против Европы, НАТО и Германии" станет более масштабной и коварной."Комитет согласен с федеральным министром обороны в том, что Германия в будущем должна стать значительно более стабильной, устойчивой и обороноспособной", — отмечается в заявлении.Заседание комитета проходило в закрытом режиме. В нем принимал участие и министр обороны Германии Борис Писториус.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. При этом собеседники пытались найти способ атаковать мост, не сделав Германию явной участницей конфликта на Украине.Министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки стало незащищенное подключение у одного из офицеров. По его словам, в отношении участников конференции проведут проверку. СМИ утверждают, что виновником произошедшего стал бригадный генерал Франк Грефе, подключившийся к беседе из Сингапура.В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240306/sholts-1931552283.html

https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html

украина

германия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, германия, в мире, россия, борис писториус, маргарита симоньян, дмитрий песков, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, франк грефе, европа, rafale