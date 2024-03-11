В бундестаге объяснили утечку разговора военных российской "операцией"
Комитет бундестага объяснил утечку разговора военных российской "операцией"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Утечка разговора немецких офицеров об атаках на Крымский мост стала результатом "российской операции", заявили в комитете бундестага по обороне по итогам заседания.
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"Все признаки в деле скандала с прослушкой указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации", — утверждают там.
"Комитет согласен с федеральным министром обороны в том, что Германия в будущем должна стать значительно более стабильной, устойчивой и обороноспособной", — отмечается в заявлении.
Заседание комитета проходило в закрытом режиме. В нем принимал участие и министр обороны Германии Борис Писториус.
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. При этом собеседники пытались найти способ атаковать мост, не сделав Германию явной участницей конфликта на Украине.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки стало незащищенное подключение у одного из офицеров. По его словам, в отношении участников конференции проведут проверку. СМИ утверждают, что виновником произошедшего стал бригадный генерал Франк Грефе, подключившийся к беседе из Сингапура.
В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.