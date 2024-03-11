https://ria.ru/20240311/ranennye-1932384761.html

Число раненных в результате обстрела Макеевки выросло до шести

Число раненных в результате обстрела Макеевки выросло до шести - РИА Новости, 11.03.2024

Число раненных в результате обстрела Макеевки выросло до шести

Число раненных в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск увеличилось до шести, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:36

2024-03-11T21:36

2024-03-11T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

советский район

денис пушилин

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск увеличилось до шести, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Глава ДНР Денис Пушилин в понедельник сообщал, что при обстреле поселка Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки пострадали пять человек. В частности в результате прямого попадания в жилой дом пять мирных жителей, включая двоих детей, оказались под завалами здания. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 марта по состоянию на 21.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: трое детей – девочка 2017 года рождения, мальчики 2008, 2011 года рождения, женщины 1994, 1964 года рождения, мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240311/makron-1932381465.html

макеевка

советский район

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, советский район, денис пушилин, сцкк, донецкая народная республика