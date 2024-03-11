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Эксперт оценил предложенную НАТО схему поставок ракет на Украину - РИА Новости, 11.03.2024
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10:44 11.03.2024 (обновлено: 10:51 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/rakety-1932243633.html
Эксперт оценил предложенную НАТО схему поставок ракет на Украину
Эксперт оценил предложенную НАТО схему поставок ракет на Украину - РИА Новости, 11.03.2024
Эксперт оценил предложенную НАТО схему поставок ракет на Украину
Схема передачи Киеву дальнобойных ракет путем так называемого "кругового обмена" вполне реальна и, вероятно, будет применена Британией и Германией, сказал в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:44
2024-03-11T10:51
украина
германия
киев
сергей горбачев
дэвид кэмерон
анналена бербок
нато
снг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Схема передачи Киеву дальнобойных ракет путем так называемого "кругового обмена" вполне реальна и, вероятно, будет применена Британией и Германией, сказал в комментарии РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине. "Если мы проанализируем, кто на Украину поставляет вооружение и технику, то удивимся. Скажем, полукарликовые государства, прежде всего страны Прибалтики, а также Нидерланды, Дания, - основные страны - поставщики вооружений, якобы они для себя что-то закупают, а потом все это оказывается на Украине. К примеру, те же "Джавелины" (ПТРК Javelin - ред.), которые через Прибалтику идут... Думаю, эта схема с ракетами также будет работать. Более того, англичане могут, получив Taurus, не стесняться и передать их сами Киеву. Storm Shadow они передадут первыми, а потом могут передать и немецкие ракеты", - сказал Горбачев. В субботу Кэмерон заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html
https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html
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украина, германия, киев, сергей горбачев, дэвид кэмерон, анналена бербок, нато, снг, в мире
Украина, Германия, Киев, Сергей Горбачев, Дэвид Кэмерон, Анналена Бербок, НАТО, СНГ, В мире
Эксперт оценил предложенную НАТО схему поставок ракет на Украину

Эксперт назвал схему "кругового обмена" в НАТО для поставок ракет Киеву реальной

© AP Photo / Armando BabaniАвиабаза НАТО
Авиабаза НАТО - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Armando Babani
Авиабаза НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Схема передачи Киеву дальнобойных ракет путем так называемого "кругового обмена" вполне реальна и, вероятно, будет применена Британией и Германией, сказал в комментарии РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине.
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"Если мы проанализируем, кто на Украину поставляет вооружение и технику, то удивимся. Скажем, полукарликовые государства, прежде всего страны Прибалтики, а также Нидерланды, Дания, - основные страны - поставщики вооружений, якобы они для себя что-то закупают, а потом все это оказывается на Украине. К примеру, те же "Джавелины" (ПТРК Javelin - ред.), которые через Прибалтику идут... Думаю, эта схема с ракетами также будет работать. Более того, англичане могут, получив Taurus, не стесняться и передать их сами Киеву. Storm Shadow они передадут первыми, а потом могут передать и немецкие ракеты", - сказал Горбачев.
В субботу Кэмерон заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву.
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Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаГерманияКиевСергей ГорбачевДэвид КэмеронАнналена БербокНАТОСНГВ мире
 
 
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