https://ria.ru/20240311/putin-1932332587.html

Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России

Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России - РИА Новости, 11.03.2024

Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России

Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей при гибели гражданского персонала Вооруженных сил, соответствующий... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:47

2024-03-11T16:47

2024-03-11T17:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

политика

владимир путин

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей при гибели гражданского персонала Вооруженных сил, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей", — говорится в указе.Помимо гражданского персонала Вооруженных сил, выплата положена при гибели федеральных государственных гражданских служащих и работников:При этом документ затрагивает не только работников, обеспечивавших выполнение задач СВО на территории новых регионов и Украины, но и тех, кто трудился на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения спецоперации.Помимо этого, указ распространяется на сотрудников, обеспечивавших выполнение специальных задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.Также выплата положена при смерти работника в течение года со дня увольнения со службы, наступившей из-за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при обеспечении выполнения задач спецоперации или в САР.Выплата положена в равных долях, в частности, супругу или супруге погибшего, родителям, несовершеннолетним детям, иждивенцам.Также указ гарантирует компенсацию сотрудникам, получившим увечья."Установить, что <...> работникам, получившим увечье при обеспечении выполнения задач, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей", — добавили в документе.Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа.Документ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html

https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html

https://radiosputnik.ru/20240301/voennye-1930544412.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, политика, владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика