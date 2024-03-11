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Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России - РИА Новости, 11.03.2024
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16:47 11.03.2024 (обновлено: 17:52 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/putin-1932332587.html
Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России
Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России - РИА Новости, 11.03.2024
Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России
Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей при гибели гражданского персонала Вооруженных сил, соответствующий... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:47
2024-03-11T17:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
политика
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей при гибели гражданского персонала Вооруженных сил, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;Осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей&quot;, — говорится в указе.Помимо гражданского персонала Вооруженных сил, выплата положена при гибели федеральных государственных гражданских служащих и работников:При этом документ затрагивает не только работников, обеспечивавших выполнение задач СВО на территории новых регионов и Украины, но и тех, кто трудился на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения спецоперации.Помимо этого, указ распространяется на сотрудников, обеспечивавших выполнение специальных задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.Также выплата положена при смерти работника в течение года со дня увольнения со службы, наступившей из-за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при обеспечении выполнения задач спецоперации или в САР.Выплата положена в равных долях, в частности, супругу или супруге погибшего, родителям, несовершеннолетним детям, иждивенцам.Также указ гарантирует компенсацию сотрудникам, получившим увечья.&quot;Установить, что &lt;...&gt; работникам, получившим увечье при обеспечении выполнения задач, предусмотренных подпунктом &quot;а&quot; настоящего пункта, осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей&quot;, — добавили в документе.Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа.Документ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html
https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html
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вооруженные силы рф, политика, владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Политика, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика
Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России

Путин подписал указ о выплате в случае гибели гражданского персонала ВС России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей при гибели гражданского персонала Вооруженных сил, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей", — говорится в указе.

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Помимо гражданского персонала Вооруженных сил, выплата положена при гибели федеральных государственных гражданских служащих и работников:
  • федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
  • органов внутренних дел;
  • учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
  • органов принудительного исполнения;
  • органов федеральной фельдъегерской связи;
  • таможенных органов и организаций федеральной таможенной службы.
При этом документ затрагивает не только работников, обеспечивавших выполнение задач СВО на территории новых регионов и Украины, но и тех, кто трудился на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения спецоперации.
Помимо этого, указ распространяется на сотрудников, обеспечивавших выполнение специальных задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.
Также выплата положена при смерти работника в течение года со дня увольнения со службы, наступившей из-за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при обеспечении выполнения задач спецоперации или в САР.
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Выплата положена в равных долях, в частности, супругу или супруге погибшего, родителям, несовершеннолетним детям, иждивенцам.
Также указ гарантирует компенсацию сотрудникам, получившим увечья.
«

"Установить, что <...> работникам, получившим увечье при обеспечении выполнения задач, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей", — добавили в документе.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
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