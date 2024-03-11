https://ria.ru/20240311/putin-1932268825.html
Путин поручил подготовить программу фестивалей национальных культур
Путин поручил подготовить программу фестивалей национальных культур - РИА Новости, 11.03.2024
Путин поручил подготовить программу фестивалей национальных культур
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля подготовить программу проведения в регионах в 2024–2026 годах фестивалей национальных культур и представить... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:24
2024-03-11T12:24
2024-03-11T12:24
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
ольга любимова
игорь баринов
культура
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля подготовить программу проведения в регионах в 2024–2026 годах фестивалей национальных культур и представить предложения о создании этнокультурных центров, следует из перечня поручений по социально-экономическим вопросам. "Минкультуры России подготовить совместно с ФАДН (Федеральным агентством по делам национальностей - ред.) России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации программу проведения в субъектах Российской Федерации в 2024–2026 годах фестивалей национальных культур и представить предложения о создании в субъектах Российской Федерации этнокультурных центров. Срок - 1 апреля 2024 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за исполнение этого поручения назначены министр культуры Ольга Любимова, руководитель ФАДН России Игорь Баринов и главы регионов.
https://ria.ru/20240311/putin-1932266897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), ольга любимова, игорь баринов, культура
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Ольга Любимова, Игорь Баринов, Культура
Путин поручил подготовить программу фестивалей национальных культур
Путин поручил подготовить программу фестивалей национальных культур в регионах