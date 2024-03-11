https://ria.ru/20240311/putin-1932268825.html

Путин поручил подготовить программу фестивалей национальных культур

Путин поручил подготовить программу фестивалей национальных культур - РИА Новости, 11.03.2024

Путин поручил подготовить программу фестивалей национальных культур

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля подготовить программу проведения в регионах в 2024–2026 годах фестивалей национальных культур и представить... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:24

2024-03-11T12:24

2024-03-11T12:24

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

ольга любимова

игорь баринов

культура

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля подготовить программу проведения в регионах в 2024–2026 годах фестивалей национальных культур и представить предложения о создании этнокультурных центров, следует из перечня поручений по социально-экономическим вопросам. "Минкультуры России подготовить совместно с ФАДН (Федеральным агентством по делам национальностей - ред.) России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации программу проведения в субъектах Российской Федерации в 2024–2026 годах фестивалей национальных культур и представить предложения о создании в субъектах Российской Федерации этнокультурных центров. Срок - 1 апреля 2024 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за исполнение этого поручения назначены министр культуры Ольга Любимова, руководитель ФАДН России Игорь Баринов и главы регионов.

https://ria.ru/20240311/putin-1932266897.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), ольга любимова, игорь баринов, культура