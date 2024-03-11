Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил поддержать отделения Союза писателей в новых регионах - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/putin-1932266897.html
Путин поручил поддержать отделения Союза писателей в новых регионах
Путин поручил поддержать отделения Союза писателей в новых регионах - РИА Новости, 11.03.2024
Путин поручил поддержать отделения Союза писателей в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать меры поддержки руководителей реготделений Российского союза писателей в новых регионах РФ на переходный период,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:13
2024-03-11T12:13
россия
луганская народная республика
владимир путин
донецкая народная республика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать меры поддержки руководителей реготделений Российского союза писателей в новых регионах РФ на переходный период, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и представить предложения о мерах поддержки руководителей региональных отделений Общероссийской общественной организации "Российский союз писателей" в этих субъектах Российской Федерации", - говорится в документе. Уточняется, что меры поддержки должны распространяться на переходный период, в течение которого урегулируются вопросы их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ. Срок исполнения поручения – 1 апреля.
https://ria.ru/20240302/prazdnik-1930660504.html
https://ria.ru/20240216/pensiya-1927818876.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b1703d91b4167f8b82544ee1e21cf888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Общество
Путин поручил поддержать отделения Союза писателей в новых регионах

Путин поручил подумать о поддержке отделений Союза писателей в новых регионах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать меры поддержки руководителей реготделений Российского союза писателей в новых регионах РФ на переходный период, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и представить предложения о мерах поддержки руководителей региональных отделений Общероссийской общественной организации "Российский союз писателей" в этих субъектах Российской Федерации", - говорится в документе.
Вид на главную арку Главного входа ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь дня писателя
2 марта, 11:01
Уточняется, что меры поддержки должны распространяться на переходный период, в течение которого урегулируются вопросы их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ.
Срок исполнения поручения – 1 апреля.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Решения о стаже для пенсии в новых регионах скоро примут, заявил Путин
16 февраля, 16:12
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала