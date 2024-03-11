https://ria.ru/20240311/putin-1932266897.html

Путин поручил поддержать отделения Союза писателей в новых регионах

Путин поручил поддержать отделения Союза писателей в новых регионах - РИА Новости, 11.03.2024

Путин поручил поддержать отделения Союза писателей в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать меры поддержки руководителей реготделений Российского союза писателей в новых регионах РФ на переходный период,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:13

2024-03-11T12:13

2024-03-11T12:13

россия

луганская народная республика

владимир путин

донецкая народная республика

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать меры поддержки руководителей реготделений Российского союза писателей в новых регионах РФ на переходный период, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и представить предложения о мерах поддержки руководителей региональных отделений Общероссийской общественной организации "Российский союз писателей" в этих субъектах Российской Федерации", - говорится в документе. Уточняется, что меры поддержки должны распространяться на переходный период, в течение которого урегулируются вопросы их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ. Срок исполнения поручения – 1 апреля.

https://ria.ru/20240302/prazdnik-1930660504.html

https://ria.ru/20240216/pensiya-1927818876.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, общество