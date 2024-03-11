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RT запустит программу со звездой индийского кино Анупамом Кхером - РИА Новости, 11.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:00 11.03.2024 (обновлено: 18:07 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/programma-1932349423.html
RT запустит программу со звездой индийского кино Анупамом Кхером
RT запустит программу со звездой индийского кино Анупамом Кхером - РИА Новости, 11.03.2024
RT запустит программу со звездой индийского кино Анупамом Кхером
Суперзвезда Болливуда Анупам Кхер станет ведущим новой программы RT об Индии, сообщается на сайте RT. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:00
2024-03-11T18:07
культура
индия
эквадор
шотландия
рафаэль корреа
алекс салмонд
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хаффингтон пост
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Суперзвезда Болливуда Анупам Кхер станет ведущим новой программы RT об Индии, сообщается на сайте RT. Еженедельное шоу называется "Разговоры о Бхарате с Анупамом Кхером". Как поясняется телеканал, "Бхарат" - традиционное название Индии на хинди, которое индийцы предпочитают навязанному колониальными державами. "Я очень рад сотрудничеству с RT и с нетерпением жду возможности представить зрителям различных выдающихся деятелей индийского общества и их взгляды на Бхарат. RT собрал потрясающее разнообразие международных голосов, и так здорово стать частью этого мира", - приводятся его слова. Отмечается, что в своём шоу Анупам Кхер будет беседовать с представителями разных сфер индийского общества. "Вместе они проанализируют вызовы, которые сегодня стоят перед Индией - одной из крупнейших экономик Глобального Юга, - и обсудят инструменты "мягкой силы" и роль страны в области передовых технологий и инноваций. Программа также познакомит зрителей с различными национальностями и этническими группами Индии, население которой превышает 1,4 миллиарда человек", - добавляется в сообщении RT. В первых выпусках программы Кхер возьмёт интервью у продюсера, лауреата международной премии "Оскар" Гунит Монги Капур, режиссёра Мадхура Бхандаркара, крупного предпринимателя, вошедшего в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, Ронни Скривала, композитора, обладателя премии "Оскар" M. М. Киравани, а также других выдающихся общественных деятелей и представителей культуры. Программа "Разговоры о Бхарате с Анупамом Кхером" будет выходить еженедельно с 11 марта в эфире телеканала RT. Отмечается, что Анупам Кхер снялся более чем в 500 художественных фильмах, в том числе номинированных на премии "Оскар" и "Золотой глобус". В 2022 году он стал вторым по популярности актёром в Индии. Кроме того, он лауреат двух высших государственных наград Индии - "Падма Шри" и "Падма Бхушан" - за вклад в индийское кино и искусство. В разные годы на RT вели программы экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, лауреат Пулицеровской премии Крис Хеджес, а также "самый опасный финансовый журналист" по признанию The Huffington Post Макс Кайзер. Более семи лет на RT выходили шоу легенды тележурналистики Ларри Кинга Politicking и Larry King Now. Для освещения чемпионата мира по футболу 2018 года в России к команде RT присоединились легендарный тренер Жозе Моуринью, а также знаменитые футболисты Петер Шмейхель и Карлос Вальдеррама. Международная телевизионная сеть RT - это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство Ruptly, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, таких как Weibo, Bilibili, Douyin, а также в соцсетях на хинди. RT круглосуточно доступен более 800 миллионам зрителей более чем в 100 странах мира.
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индия, эквадор, шотландия, рафаэль корреа, алекс салмонд, джулиан ассанж, хаффингтон пост, телеканал rt
Культура, Индия, Эквадор, Шотландия, Рафаэль Корреа, Алекс Салмонд, Джулиан Ассанж, Хаффингтон Пост, Телеканал RT
RT запустит программу со звездой индийского кино Анупамом Кхером

RT запустит программу об Индии со звездой Болливуда Анупамом Кхером

© AP Photo / Jordan StraussАктер Болливуда Анупам Кхер
Актер Болливуда Анупам Кхер - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Jordan Strauss
Актер Болливуда Анупам Кхер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Суперзвезда Болливуда Анупам Кхер станет ведущим новой программы RT об Индии, сообщается на сайте RT.
Еженедельное шоу называется "Разговоры о Бхарате с Анупамом Кхером". Как поясняется телеканал, "Бхарат" - традиционное название Индии на хинди, которое индийцы предпочитают навязанному колониальными державами.
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"Я очень рад сотрудничеству с RT и с нетерпением жду возможности представить зрителям различных выдающихся деятелей индийского общества и их взгляды на Бхарат. RT собрал потрясающее разнообразие международных голосов, и так здорово стать частью этого мира", - приводятся его слова.
Отмечается, что в своём шоу Анупам Кхер будет беседовать с представителями разных сфер индийского общества.
"Вместе они проанализируют вызовы, которые сегодня стоят перед Индией - одной из крупнейших экономик Глобального Юга, - и обсудят инструменты "мягкой силы" и роль страны в области передовых технологий и инноваций. Программа также познакомит зрителей с различными национальностями и этническими группами Индии, население которой превышает 1,4 миллиарда человек", - добавляется в сообщении RT.
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В первых выпусках программы Кхер возьмёт интервью у продюсера, лауреата международной премии "Оскар" Гунит Монги Капур, режиссёра Мадхура Бхандаркара, крупного предпринимателя, вошедшего в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, Ронни Скривала, композитора, обладателя премии "Оскар" M. М. Киравани, а также других выдающихся общественных деятелей и представителей культуры.
Программа "Разговоры о Бхарате с Анупамом Кхером" будет выходить еженедельно с 11 марта в эфире телеканала RT.
Отмечается, что Анупам Кхер снялся более чем в 500 художественных фильмах, в том числе номинированных на премии "Оскар" и "Золотой глобус". В 2022 году он стал вторым по популярности актёром в Индии.
Кроме того, он лауреат двух высших государственных наград Индии - "Падма Шри" и "Падма Бхушан" - за вклад в индийское кино и искусство.
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В разные годы на RT вели программы экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, лауреат Пулицеровской премии Крис Хеджес, а также "самый опасный финансовый журналист" по признанию The Huffington Post Макс Кайзер. Более семи лет на RT выходили шоу легенды тележурналистики Ларри Кинга Politicking и Larry King Now. Для освещения чемпионата мира по футболу 2018 года в России к команде RT присоединились легендарный тренер Жозе Моуринью, а также знаменитые футболисты Петер Шмейхель и Карлос Вальдеррама.
Международная телевизионная сеть RT - это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство Ruptly, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, таких как Weibo, Bilibili, Douyin, а также в соцсетях на хинди. RT круглосуточно доступен более 800 миллионам зрителей более чем в 100 странах мира.
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