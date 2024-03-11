Проект обращения к бундестагу рассмотрят 12 марта, сообщил вице-спикер ГД
Вице-спикер Жуков: Госдума рассмотрит проект обращения к бундестагу 12 марта
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогу Совета ГД сообщил, что проект обращения к бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров будет обсуждаться палатой на пленарном заседании 12 марта.
Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в обращении Госдумы к бундестагу депутаты выразят надежду, что здравомыслие немецкого народа и парламентариев позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства РФ и ФРГ.
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"Завтра рассмотрим проект постановления "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к Бундестагу Федеративной Республики Германия в связи с участием Федеративной Республики Германия в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесении ущерба гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации", - сообщил Жуков журналистам.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.