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Проект обращения к бундестагу рассмотрят 12 марта, сообщил вице-спикер ГД - РИА Новости, 11.03.2024
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17:39 11.03.2024
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Проект обращения к бундестагу рассмотрят 12 марта, сообщил вице-спикер ГД
Проект обращения к бундестагу рассмотрят 12 марта, сообщил вице-спикер ГД - РИА Новости, 11.03.2024
Проект обращения к бундестагу рассмотрят 12 марта, сообщил вице-спикер ГД
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогу Совета ГД сообщил, что проект обращения к бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров будет... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:39
2024-03-11T17:39
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германия
леонид слуцкий (политик)
александр жуков
маргарита симоньян
госдума рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогу Совета ГД сообщил, что проект обращения к бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров будет обсуждаться палатой на пленарном заседании 12 марта. Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в обращении Госдумы к бундестагу депутаты выразят надежду, что здравомыслие немецкого народа и парламентариев позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства РФ и ФРГ. "Завтра рассмотрим проект постановления "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к Бундестагу Федеративной Республики Германия в связи с участием Федеративной Республики Германия в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесении ущерба гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации", - сообщил Жуков журналистам. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
https://ria.ru/20240311/taurus-1932302390.html
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россия, украина, германия, леонид слуцкий (политик), александр жуков, маргарита симоньян, госдума рф, бундестаг германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Россия, Украина, Германия, Леонид Слуцкий (политик), Александр Жуков, Маргарита Симоньян, Госдума РФ, Бундестаг Германии, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Проект обращения к бундестагу рассмотрят 12 марта, сообщил вице-спикер ГД

Вице-спикер Жуков: Госдума рассмотрит проект обращения к бундестагу 12 марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогу Совета ГД сообщил, что проект обращения к бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров будет обсуждаться палатой на пленарном заседании 12 марта.
Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в обращении Госдумы к бундестагу депутаты выразят надежду, что здравомыслие немецкого народа и парламентариев позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства РФ и ФРГ.
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"Завтра рассмотрим проект постановления "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к Бундестагу Федеративной Республики Германия в связи с участием Федеративной Республики Германия в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесении ущерба гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации", - сообщил Жуков журналистам.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
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РоссияУкраинаГерманияЛеонид Слуцкий (политик)Александр ЖуковМаргарита СимоньянГосдума РФБундестаг ГерманииРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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