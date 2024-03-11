https://ria.ru/20240311/premiya-1932211869.html

ГИМ создаст премию имени основателя первого музея нацистории Уварова

ГИМ создаст премию имени основателя первого музея нацистории Уварова - РИА Новости, 11.03.2024

ГИМ создаст премию имени основателя первого музея нацистории Уварова

Государственный Исторический музей (ГИМ) и Институт археологии РАН создадут премию имени основателя первого музея национальной истории России, графа Алексея... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:51

2024-03-11T03:51

2024-03-11T03:51

культура

россия

дмитрий пожарский

исторический музей

российская академия наук

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Государственный Исторический музей (ГИМ) и Институт археологии РАН создадут премию имени основателя первого музея национальной истории России, графа Алексея Уварова в честь 200-летия со дня его рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИМ. "Исторический музей отмечает 200-летие графа Алексея Сергеевича Уварова, основателя первого музея национальной истории России… В рамках запланированных юбилейных мероприятий – создание премии имени графа А.С. Уварова для российских археологов, учредителями которой выступят Государственный исторический музей и Институт археологии РАН", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 9.30 11 марта в храме Святого Амвросия Медиоланского в Новодевичьем монастыре в память о графе Уварове будет совершена панихида, после которой руководство и сотрудники Исторического музея возложат цветы на его могилу. Кроме того, 16 апреля в Историческом музее откроется выставка, которая расскажет о жизненном пути, научной деятельности Уварова, продемонстрирует разнообразие и богатство собранных им коллекций. "В экспозиции выставки будут представлены предметы из всех фондовых отделов ГИМ: археологии, изобразительных материалов, письменных источников, древнерусской живописи, рукописей и старопечатных книг, драгоценных металлов, металла, нумизматики, тканей, дерева, книжного фонда", - добавили в музее. Осенью 2024 года в Историческом музее пройдет юбилейная научная конференция, посвященная памяти выдающегося русского ученого. Также при поддержке фонда "История Отечества" будет запущен онлайн-проект, посвященный памяти выдающегося ученого, посвятившего свою жизнь развитию науки, культуры и образования, распространению традиций благотворительности и меценатства в России. Ученый, археолог, создатель Московского Археологического общества, коллекционер, почетный член Петербургской Академии наук, меценат Алексей Уваров родился 11 марта 1824 года. Он стал автором идеи создания Исторического музея и реализовал задуманное. В 1851-1852 годах Уваров возглавил археологическую экспедицию в Суздальский уезд, проводя раскопки на территории суздальского Спасо-Евфимиева монастыря в поисках точного места захоронения князя Дмитрия Пожарского, Уварову удалось обнаружить усыпальницу Пожарских. В 1864 году Уваров учредил Московское археологическое общество для изучения русской археологии, популяризации археологических и исторических знаний.

https://ria.ru/20240226/premiya-1929662087.html

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россия, дмитрий пожарский, исторический музей, российская академия наук