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ГИМ создаст премию имени основателя первого музея нацистории Уварова
ГИМ создаст премию имени основателя первого музея нацистории Уварова - РИА Новости, 11.03.2024
ГИМ создаст премию имени основателя первого музея нацистории Уварова
Государственный Исторический музей (ГИМ) и Институт археологии РАН создадут премию имени основателя первого музея национальной истории России, графа Алексея... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:51
2024-03-11T03:51
2024-03-11T03:51
культура
россия
дмитрий пожарский
исторический музей
российская академия наук
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Государственный Исторический музей (ГИМ) и Институт археологии РАН создадут премию имени основателя первого музея национальной истории России, графа Алексея Уварова в честь 200-летия со дня его рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИМ. "Исторический музей отмечает 200-летие графа Алексея Сергеевича Уварова, основателя первого музея национальной истории России… В рамках запланированных юбилейных мероприятий – создание премии имени графа А.С. Уварова для российских археологов, учредителями которой выступят Государственный исторический музей и Институт археологии РАН", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 9.30 11 марта в храме Святого Амвросия Медиоланского в Новодевичьем монастыре в память о графе Уварове будет совершена панихида, после которой руководство и сотрудники Исторического музея возложат цветы на его могилу. Кроме того, 16 апреля в Историческом музее откроется выставка, которая расскажет о жизненном пути, научной деятельности Уварова, продемонстрирует разнообразие и богатство собранных им коллекций. "В экспозиции выставки будут представлены предметы из всех фондовых отделов ГИМ: археологии, изобразительных материалов, письменных источников, древнерусской живописи, рукописей и старопечатных книг, драгоценных металлов, металла, нумизматики, тканей, дерева, книжного фонда", - добавили в музее. Осенью 2024 года в Историческом музее пройдет юбилейная научная конференция, посвященная памяти выдающегося русского ученого. Также при поддержке фонда "История Отечества" будет запущен онлайн-проект, посвященный памяти выдающегося ученого, посвятившего свою жизнь развитию науки, культуры и образования, распространению традиций благотворительности и меценатства в России. Ученый, археолог, создатель Московского Археологического общества, коллекционер, почетный член Петербургской Академии наук, меценат Алексей Уваров родился 11 марта 1824 года. Он стал автором идеи создания Исторического музея и реализовал задуманное. В 1851-1852 годах Уваров возглавил археологическую экспедицию в Суздальский уезд, проводя раскопки на территории суздальского Спасо-Евфимиева монастыря в поисках точного места захоронения князя Дмитрия Пожарского, Уварову удалось обнаружить усыпальницу Пожарских. В 1864 году Уваров учредил Московское археологическое общество для изучения русской археологии, популяризации археологических и исторических знаний.
https://ria.ru/20240226/premiya-1929662087.html
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россия, дмитрий пожарский, исторический музей, российская академия наук
Культура, Россия, Дмитрий Пожарский, Исторический музей, Российская академия наук
ГИМ создаст премию имени основателя первого музея нацистории Уварова
ГИМ создаст премию имени основателя первого музея национальной истории Уварова
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Государственный Исторический музей (ГИМ) и Институт археологии РАН создадут премию имени основателя первого музея национальной истории России, графа Алексея Уварова в честь 200-летия со дня его рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИМ.
«
"Исторический музей отмечает 200-летие графа Алексея Сергеевича Уварова, основателя первого музея национальной истории России… В рамках запланированных юбилейных мероприятий – создание премии имени графа А.С. Уварова для российских археологов, учредителями которой выступят Государственный исторический музей и Институт археологии РАН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 9.30 11 марта в храме Святого Амвросия Медиоланского в Новодевичьем монастыре в память о графе Уварове будет совершена панихида, после которой руководство и сотрудники Исторического музея
возложат цветы на его могилу.
Кроме того, 16 апреля в Историческом музее откроется выставка, которая расскажет о жизненном пути, научной деятельности Уварова, продемонстрирует разнообразие и богатство собранных им коллекций.
"В экспозиции выставки будут представлены предметы из всех фондовых отделов ГИМ: археологии, изобразительных материалов, письменных источников, древнерусской живописи, рукописей и старопечатных книг, драгоценных металлов, металла, нумизматики, тканей, дерева, книжного фонда", - добавили в музее.
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Осенью 2024 года в Историческом музее пройдет юбилейная научная конференция, посвященная памяти выдающегося русского ученого.
Также при поддержке фонда "История Отечества" будет запущен онлайн-проект, посвященный памяти выдающегося ученого, посвятившего свою жизнь развитию науки, культуры и образования, распространению традиций благотворительности и меценатства в России.
Ученый, археолог, создатель Московского Археологического общества, коллекционер, почетный член Петербургской Академии наук, меценат Алексей Уваров родился 11 марта 1824 года. Он стал автором идеи создания Исторического музея и реализовал задуманное. В 1851-1852 годах Уваров возглавил археологическую экспедицию в Суздальский уезд, проводя раскопки на территории суздальского Спасо-Евфимиева монастыря в поисках точного места захоронения князя Дмитрия Пожарского
, Уварову удалось обнаружить усыпальницу Пожарских. В 1864 году Уваров учредил Московское археологическое общество для изучения русской археологии, популяризации археологических и исторических знаний.
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