https://ria.ru/20240311/pozhar-1932210815.html

Крупный пожар в ангаре в Ленинградской области ликвидирован

Крупный пожар в ангаре в Ленинградской области ликвидирован - РИА Новости, 11.03.2024

Крупный пожар в ангаре в Ленинградской области ликвидирован

Открытое горение в Ленинградской области, где тушили ангар на площади в 1 тысячу квадратных метров, ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:08

2024-03-11T03:08

2024-03-11T12:37

происшествия

ленинградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Открытое горение в Ленинградской области, где тушили ангар на площади в 1 тысячу квадратных метров, ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее сообщалось, что ангар загорелся в воскресенье на Волхонском шоссе в Ленинградской области на площади 1 тысяча квадратных метров. При пожаре пострадали два человека, которые после оказания помощи отказались от госпитализации. Следственные органы проводят проверку по факту пожара."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240310/pozhar-1932105676.html

ленинградская область

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Работа МЧС на месте крупного пожара в Ленобласти Работа МЧС на месте крупного пожара в Ленобласти 2024-03-11T03:08 true PT0M27S

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происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)