https://ria.ru/20240311/pozhar-1932210815.html
Крупный пожар в ангаре в Ленинградской области ликвидирован
Крупный пожар в ангаре в Ленинградской области ликвидирован - РИА Новости, 11.03.2024
Крупный пожар в ангаре в Ленинградской области ликвидирован
Открытое горение в Ленинградской области, где тушили ангар на площади в 1 тысячу квадратных метров, ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:08
2024-03-11T03:08
2024-03-11T12:37
происшествия
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Открытое горение в Ленинградской области, где тушили ангар на площади в 1 тысячу квадратных метров, ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее сообщалось, что ангар загорелся в воскресенье на Волхонском шоссе в Ленинградской области на площади 1 тысяча квадратных метров. При пожаре пострадали два человека, которые после оказания помощи отказались от госпитализации. Следственные органы проводят проверку по факту пожара."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240310/pozhar-1932105676.html
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Работа МЧС на месте крупного пожара в Ленобласти
Работа МЧС на месте крупного пожара в Ленобласти
2024-03-11T03:08
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происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар в ангаре в Ленинградской области ликвидирован
В Ленинградской области потушили пожар в ангаре на тысяче квадратных метрах