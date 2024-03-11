https://ria.ru/20240311/poteri-1932260796.html
СМИ: украинские медики не доверяют официальным данным Киева о потерях
СМИ: украинские медики не доверяют официальным данным Киева о потерях - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ: украинские медики не доверяют официальным данным Киева о потерях
Украинские медики не доверяют официальным данным Киева о погибших военных, считают, что потери ВСУ выше заявленных, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:48
2024-03-11T11:48
2024-03-11T12:31
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские медики не доверяют официальным данным Киева о погибших военных, считают, что потери ВСУ выше заявленных, сообщает газета Guardian. Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. "Многие, кто работает с ранеными солдатами, считают, что число смертей, возможно, выше, чем официальная оценка", - пишет издание. Медицинский директор украинской НКО "Первый добровольный мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" Светлана Друженко подчеркнула, что смерть военного не подтверждается в случае, если тело не забрали с поля боя. Газета New York Times ранее писала, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок. Как отмечает издание, прошлым летом американские чиновники оценивали потери значительно выше, говоря, что порядка 70 тысяч украинцев погибли и 100-120 тысяч получили ранения. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что то, что он врет, понимает каждый гражданин Украины.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
https://ria.ru/20240310/oruzhie-1932146965.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: украинские медики не доверяют официальным данным Киева о потерях
Guardian: украинские медики считают, что реальные потери ВСУ выше заявленных
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Украинские медики не доверяют официальным данным Киева о погибших военных, считают, что потери ВСУ выше заявленных, сообщает газета Guardian
.
Ранее Владимир Зеленский
заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими.
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
"Многие, кто работает с ранеными солдатами, считают, что число смертей, возможно, выше, чем официальная оценка", - пишет издание.
Медицинский директор украинской НКО "Первый добровольный мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" Светлана Друженко подчеркнула, что смерть военного не подтверждается в случае, если тело не забрали с поля боя.
Газета New York Times ранее писала, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок. Как отмечает издание, прошлым летом американские чиновники оценивали потери значительно выше, говоря, что порядка 70 тысяч украинцев погибли и 100-120 тысяч получили ранения.
Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова
, комментируя высказывания Зеленского о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что то, что он врет, понимает каждый гражданин Украины
.
Сровняли с землей. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ