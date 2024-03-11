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СМИ: украинские медики не доверяют официальным данным Киева о потерях - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 11.03.2024 (обновлено: 12:31 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/poteri-1932260796.html
СМИ: украинские медики не доверяют официальным данным Киева о потерях
СМИ: украинские медики не доверяют официальным данным Киева о потерях - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ: украинские медики не доверяют официальным данным Киева о потерях
Украинские медики не доверяют официальным данным Киева о погибших военных, считают, что потери ВСУ выше заявленных, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:48
2024-03-11T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские медики не доверяют официальным данным Киева о погибших военных, считают, что потери ВСУ выше заявленных, сообщает газета Guardian. Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. "Многие, кто работает с ранеными солдатами, считают, что число смертей, возможно, выше, чем официальная оценка", - пишет издание. Медицинский директор украинской НКО "Первый добровольный мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" Светлана Друженко подчеркнула, что смерть военного не подтверждается в случае, если тело не забрали с поля боя. Газета New York Times ранее писала, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок. Как отмечает издание, прошлым летом американские чиновники оценивали потери значительно выше, говоря, что порядка 70 тысяч украинцев погибли и 100-120 тысяч получили ранения. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что то, что он врет, понимает каждый гражданин Украины.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: украинские медики не доверяют официальным данным Киева о потерях

Guardian: украинские медики считают, что реальные потери ВСУ выше заявленных

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские медики не доверяют официальным данным Киева о погибших военных, считают, что потери ВСУ выше заявленных, сообщает газета Guardian.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
28 февраля, 08:00
"Многие, кто работает с ранеными солдатами, считают, что число смертей, возможно, выше, чем официальная оценка", - пишет издание.
Медицинский директор украинской НКО "Первый добровольный мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" Светлана Друженко подчеркнула, что смерть военного не подтверждается в случае, если тело не забрали с поля боя.
Газета New York Times ранее писала, что озвученная Зеленским цифра украинских потерь значительно ниже даже прошлогодних американских оценок. Как отмечает издание, прошлым летом американские чиновники оценивали потери значительно выше, говоря, что порядка 70 тысяч украинцев погибли и 100-120 тысяч получили ранения.
Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что то, что он врет, понимает каждый гражданин Украины.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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