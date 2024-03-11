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Мишустин поручил отследить исполнение договоренностей с Азербайджаном - РИА Новости, 11.03.2024
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15:35 11.03.2024 (обновлено: 15:44 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/poruchenie-1932316876.html
Мишустин поручил отследить исполнение договоренностей с Азербайджаном
Мишустин поручил отследить исполнение договоренностей с Азербайджаном - РИА Новости, 11.03.2024
Мишустин поручил отследить исполнение договоренностей с Азербайджаном
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам отслеживать ход выполнения договоренностей, достигнутых на российско-азербайджанских переговорах. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:35
2024-03-11T15:44
азербайджан
баку
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам отслеживать ход выполнения договоренностей, достигнутых на российско-азербайджанских переговорах. В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин подвел итоги рабочего визита в Азербайджан 5-6 марта. Тогда стороны договорились усилить работу по совместным проектам, создавать максимально благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций. Особое внимание уделялось развитию международного транспортного коридора "Север – Юг", который проходит через Азербайджан. "Коллеги, внимательно отслеживайте по курируемым направлениям, как исполняются достигнутые договоренности с нашими азербайджанскими коллегами", - обратился глава правительства к вице-премьерам.
https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1902115004.html
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азербайджан, баку, россия, михаил мишустин, правительство рф
Азербайджан, Баку, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин поручил отследить исполнение договоренностей с Азербайджаном

Мишустин поручил вице-премьерам отследить исполнение договоренностей с Баку

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам отслеживать ход выполнения договоренностей, достигнутых на российско-азербайджанских переговорах.
В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин подвел итоги рабочего визита в Азербайджан 5-6 марта. Тогда стороны договорились усилить работу по совместным проектам, создавать максимально благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций. Особое внимание уделялось развитию международного транспортного коридора "Север – Юг", который проходит через Азербайджан.
"Коллеги, внимательно отслеживайте по курируемым направлениям, как исполняются достигнутые договоренности с нашими азербайджанскими коллегами", - обратился глава правительства к вице-премьерам.
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