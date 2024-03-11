https://ria.ru/20240311/poruchenie-1932316876.html

Мишустин поручил отследить исполнение договоренностей с Азербайджаном

Мишустин поручил отследить исполнение договоренностей с Азербайджаном - РИА Новости, 11.03.2024

Мишустин поручил отследить исполнение договоренностей с Азербайджаном

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам отслеживать ход выполнения договоренностей, достигнутых на российско-азербайджанских переговорах. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:35

2024-03-11T15:35

2024-03-11T15:44

азербайджан

баку

россия

михаил мишустин

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932316007_225:694:2633:2048_1920x0_80_0_0_71b75a9f15a517ffa51276f67143e457.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам отслеживать ход выполнения договоренностей, достигнутых на российско-азербайджанских переговорах. В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин подвел итоги рабочего визита в Азербайджан 5-6 марта. Тогда стороны договорились усилить работу по совместным проектам, создавать максимально благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций. Особое внимание уделялось развитию международного транспортного коридора "Север – Юг", который проходит через Азербайджан. "Коллеги, внимательно отслеживайте по курируемым направлениям, как исполняются достигнутые договоренности с нашими азербайджанскими коллегами", - обратился глава правительства к вице-премьерам.

https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1902115004.html

азербайджан

баку

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азербайджан, баку, россия, михаил мишустин, правительство рф