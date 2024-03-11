https://ria.ru/20240311/porty-1932240419.html

Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки

Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки - РИА Новости, 11.03.2024

Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки

Грузоперевозки почти во всех финских портах остановили из-за забастовки профсоюзов против реформ кабмина на рынке труда, сообщил общественный вещатель Yle. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:36

2024-03-11T10:36

2024-03-11T11:12

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Грузоперевозки почти во всех финских портах остановили из-за забастовки профсоюзов против реформ кабмина на рынке труда, сообщил общественный вещатель Yle. "Забастовка, начавшаяся сегодня утром, остановила почти все грузовые перевозки во всех финских портах. Ожидается, что забастовка продлится две недели", — сказано в материале. Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. Ожидается, что разгрузка товаров, приходящих в финские порты, прекратится из-за забастовки. Среди товаров присутствуют в том числе и скоропортящиеся продукты, лекарства и цветы. Часть скоропортящихся товаров перевезут в грузовиках на пассажирских судах, которые курсируют в прежнем режиме, отметило Yle. Акция также может частично повлиять на работу промышленных заводов и поставку сырья, а также вызвать перебои с распределением топлива, писали ранее финские СМИ. В забастовке участвуют Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков. На прошлой неделе премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены. По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро.

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https://ria.ru/20240216/ipoteka-1927420071.html

https://ria.ru/20240310/zabastovka-1932200548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, петтери орпо, финляндия