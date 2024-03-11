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Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки - РИА Новости, 11.03.2024
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10:36 11.03.2024 (обновлено: 11:12 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/porty-1932240419.html
Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки
Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки - РИА Новости, 11.03.2024
Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки
Грузоперевозки почти во всех финских портах остановили из-за забастовки профсоюзов против реформ кабмина на рынке труда, сообщил общественный вещатель Yle. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:36
2024-03-11T11:12
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Грузоперевозки почти во всех финских портах остановили из-за забастовки профсоюзов против реформ кабмина на рынке труда, сообщил общественный вещатель Yle. "Забастовка, начавшаяся сегодня утром, остановила почти все грузовые перевозки во всех финских портах. Ожидается, что забастовка продлится две недели", — сказано в материале. Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. Ожидается, что разгрузка товаров, приходящих в финские порты, прекратится из-за забастовки. Среди товаров присутствуют в том числе и скоропортящиеся продукты, лекарства и цветы. Часть скоропортящихся товаров перевезут в грузовиках на пассажирских судах, которые курсируют в прежнем режиме, отметило Yle. Акция также может частично повлиять на работу промышленных заводов и поставку сырья, а также вызвать перебои с распределением топлива, писали ранее финские СМИ. В забастовке участвуют Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков. На прошлой неделе премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены. По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро.
https://ria.ru/20240309/lufthansa-1932021901.html
https://ria.ru/20240216/ipoteka-1927420071.html
https://ria.ru/20240310/zabastovka-1932200548.html
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в мире, петтери орпо, финляндия
В мире, Петтери Орпо, Финляндия
Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки

Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки из-за забастовки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Грузоперевозки почти во всех финских портах остановили из-за забастовки профсоюзов против реформ кабмина на рынке труда, сообщил общественный вещатель Yle.
"Забастовка, начавшаяся сегодня утром, остановила почти все грузовые перевозки во всех финских портах. Ожидается, что забастовка продлится две недели", — сказано в материале.
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Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие.
Ожидается, что разгрузка товаров, приходящих в финские порты, прекратится из-за забастовки. Среди товаров присутствуют в том числе и скоропортящиеся продукты, лекарства и цветы. Часть скоропортящихся товаров перевезут в грузовиках на пассажирских судах, которые курсируют в прежнем режиме, отметило Yle.
Акция также может частично повлиять на работу промышленных заводов и поставку сырья, а также вызвать перебои с распределением топлива, писали ранее финские СМИ.
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В забастовке участвуют Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков.
На прошлой неделе премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены.
По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро.
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