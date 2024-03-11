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Новая помощь Украине поможет начать наступление в конце года, считает ЦРУ - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 11.03.2024 (обновлено: 02:58 12.03.2024)
https://ria.ru/20240311/pomosch-1932391529.html
Новая помощь Украине поможет начать наступление в конце года, считает ЦРУ
Новая помощь Украине поможет начать наступление в конце года, считает ЦРУ - РИА Новости, 12.03.2024
Новая помощь Украине поможет начать наступление в конце года, считает ЦРУ
Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму". РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-11T22:59
2024-03-12T02:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
центральное разведывательное управление (цру)
россия
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму"."С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 года–началу 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы", – сказал он на слушаниях в комитете сената США по разведке.По его словам, "с новым пакетом помощи Украина сможет удержаться в 2024 году и 2025 году". Он добавил, что военная помощь США обеспечит Украине возможности для "проникающих ударов по Крыму" и действий против российского Черноморского флота.В то же время отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году, подчеркнул Бернс.Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву. Администрация утверждает, что последний пакет военной помощи был передан Украине в декабре прошлого года, а согласованные ранее ассигнования иссякли.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент США Джо Байден называл потраченные на Украину деньги "разумными инвестициями" для американцев. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что 90% денег, выделенных Вашингтоном для помощи Украине, были потрачены в самих Штатах.
https://ria.ru/20240311/vsu-1932391634.html
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в мире, украина, киев, сша, центральное разведывательное управление (цру), россия, сергей лавров, уильям бернс, нато, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, Сергей Лавров, Уильям Бернс, НАТО, Джо Байден
Новая помощь Украине поможет начать наступление в конце года, считает ЦРУ

Глава ЦРУ Бернс: помощь США позволит Киеву наносить удары по Крыму

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму".
«
"С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 года–началу 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы", – сказал он на слушаниях в комитете сената США по разведке.
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По его словам, "с новым пакетом помощи Украина сможет удержаться в 2024 году и 2025 году". Он добавил, что военная помощь США обеспечит Украине возможности для "проникающих ударов по Крыму" и действий против российского Черноморского флота.
В то же время отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году, подчеркнул Бернс.
Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву. Администрация утверждает, что последний пакет военной помощи был передан Украине в декабре прошлого года, а согласованные ранее ассигнования иссякли.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден называл потраченные на Украину деньги "разумными инвестициями" для американцев. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что 90% денег, выделенных Вашингтоном для помощи Украине, были потрачены в самих Штатах.
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