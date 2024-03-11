https://ria.ru/20240311/polymetal-1932227256.html

Структура "Мангазеи" стала владельцем российского "Полиметалла"

Структура "Мангазеи" стала владельцем российского "Полиметалла" - РИА Новости, 11.03.2024

Структура "Мангазеи" стала владельцем российского "Полиметалла"

Polymetal International plc завершил продажу своих российских активов - АО "Полиметалл" - компании "Мангазея Плюс" 7 марта, сообщил "Полиметалл". РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:55

2024-03-11T08:55

2024-03-11T11:39

экономика

полиметалл

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Polymetal International plc завершил продажу своих российских активов - АО "Полиметалл" - компании "Мангазея Плюс" 7 марта, сообщил "Полиметалл"."В результате закрытия ранее объявленной сделки между Polymetal International plc ("продавец") и АО "Мангазея Плюс" ("покупатель"), покупатель стал собственником 100% акций компании", - сообщила золотодобывающая компания."Сделка была одобрена собранием акционеров продавца и закрыта 7 марта 2024 года", - добавил "Полиметалл".По данным Polymetal, в результате сделки компания снизила чистый внешний долг на 2,20 миллиарда долларов, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере 1,04 миллиарда долларов после вычета налогов, а также получила 300 миллионов долларов после уплаты налогов. После закрытия сделки чистая денежная позиция приблизительно составляет 130 миллионов долларов.В феврале Polymetal, объявляя о заключении соглашения о продаже АО "Полиметалл", сообщал, что это АО оценено в 3,69 миллиарда долларов, включая внешний и внутригрупповой долг."Полиметалл" - ведущий производитель золота и серебра в России с высококлассными активами, не требующими значительных капитальных затрат. Портфель включает 10 производственных активов и 3 крупных проекта развития. А также 9 действующих месторождений по добыче золота, серебра и меди, а также ряд проектов геологоразведки и разработки месторождений в России.Polymetal - второй крупнейший производитель золота в Казахстане, входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира. Крупнейший акционер Polymetal - Maaden International Investment из Омана, которому принадлежит 23,9% акций. В свободном обращении на бирже в Астане и Московской бирже находятся 75% акций, из которых самая большая доля (7,45%) принадлежит BlackRock Inc.

https://ria.ru/20230606/palladaty-1876218197.html

https://ria.ru/20221113/evropa-1831117278.html

https://ria.ru/20240220/putin-1928591227.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, полиметалл