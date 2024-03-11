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СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:10 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/polsha-1932352561.html
СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше
СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше
Польша хочет увеличения контингента американских войск на своей территории, сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на выступление президента Анджея Дуды на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:10
2024-03-11T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
польша
анджей дуда
украина
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Польша хочет увеличения контингента американских войск на своей территории, сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на выступление президента Анджея Дуды на заседании Совета национальной безопасности. Ранее сообщалось, что в Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военных. В понедельник перед вылетом в США Дуда провел заседание Совета национальной безопасности. Большая часть заседания проходила за закрытыми дверями. По данным радио, на ней Дуда заявил, что "Польша хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат у нас, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, являются лишь пустыми словами". Отмечается, что взамен на увеличение контингента "американцы хотят быть уверенными, что мы не перестанем покупать у них военную технику", добавило радио.
https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html
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в мире, сша, польша, анджей дуда, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Польша, Анджей Дуда, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше

RMF: Дуда призвал США увеличить контингент в Польше и поставки технике Украине

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Польша хочет увеличения контингента американских войск на своей территории, сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на выступление президента Анджея Дуды на заседании Совета национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военных.
В понедельник перед вылетом в США Дуда провел заседание Совета национальной безопасности. Большая часть заседания проходила за закрытыми дверями. По данным радио, на ней Дуда заявил, что "Польша хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат у нас, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, являются лишь пустыми словами".
Отмечается, что взамен на увеличение контингента "американцы хотят быть уверенными, что мы не перестанем покупать у них военную технику", добавило радио.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАПольшаАнджей ДудаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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