https://ria.ru/20240311/polsha-1932352561.html

СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше

СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше

Польша хочет увеличения контингента американских войск на своей территории, сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на выступление президента Анджея Дуды на... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:10

2024-03-11T18:10

2024-03-11T18:10

специальная военная операция на украине

в мире

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польша

анджей дуда

украина

вооруженные силы украины

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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Польша хочет увеличения контингента американских войск на своей территории, сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на выступление президента Анджея Дуды на заседании Совета национальной безопасности. Ранее сообщалось, что в Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военных. В понедельник перед вылетом в США Дуда провел заседание Совета национальной безопасности. Большая часть заседания проходила за закрытыми дверями. По данным радио, на ней Дуда заявил, что "Польша хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат у нас, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, являются лишь пустыми словами". Отмечается, что взамен на увеличение контингента "американцы хотят быть уверенными, что мы не перестанем покупать у них военную технику", добавило радио.

https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html

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польша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, польша, анджей дуда, украина, вооруженные силы украины