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СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше
СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше
Польша хочет увеличения контингента американских войск на своей территории, сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на выступление президента Анджея Дуды на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:10
2024-03-11T18:10
2024-03-11T18:10
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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Польша хочет увеличения контингента американских войск на своей территории, сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на выступление президента Анджея Дуды на заседании Совета национальной безопасности. Ранее сообщалось, что в Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военных. В понедельник перед вылетом в США Дуда провел заседание Совета национальной безопасности. Большая часть заседания проходила за закрытыми дверями. По данным радио, на ней Дуда заявил, что "Польша хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат у нас, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, являются лишь пустыми словами". Отмечается, что взамен на увеличение контингента "американцы хотят быть уверенными, что мы не перестанем покупать у них военную технику", добавило радио.
https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, анджей дуда, украина, вооруженные силы украины
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СМИ: Дуда призвал увеличить контингент американских войск в Польше
RMF: Дуда призвал США увеличить контингент в Польше и поставки технике Украине