Рейтинг@Mail.ru
"Снова сунулись": в Китае пришли в ярость из-за хода Польши против России - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/polsha-1932309621.html
"Снова сунулись": в Китае пришли в ярость из-за хода Польши против России
"Снова сунулись": в Китае пришли в ярость из-за хода Польши против России - РИА Новости, 11.03.2024
"Снова сунулись": в Китае пришли в ярость из-за хода Польши против России
Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военных из стран НАТО на Украине и... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:05
2024-03-11T15:05
в мире
россия
украина
польша
радослав сикорский
эммануэль макрон
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931193038_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b9785e6b6c6e8477b5870f238e7e0ca.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военных из стран НАТО на Украине и предупредили Варшаву о катастрофических последствиях вмешательства в конфликт."Польша снова первой сунулась на чужую территорию. Память у нее плохая. Есть одна причина, почему она постоянно проигрывает", — возмутился читатель."Хотите собственными глазами увидеть, как Россия ведет обстрел бесконечным количеством снарядов?" — обратился к полякам другой."Мне кажется, ввод натовских войск на Украину говорит только о приближающейся капитуляции Киева. Послевоенное разделение украинской территории началось", —поделился третий."Солдаты НАТО: мы пришли тихо-тихо и точно так же отправились на тот свет", — отметил пользователь."Я твердо верю в победу России на Украине, никогда даже сомнений не возникало!" —резюмировал участник беседы.Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. Он добавил, что не собирается разглашать, какие государства отправили туда своих военных, "в отличие от некоторых политиков".В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240311/mask-1932265385.html
https://ria.ru/20240311/sezhurne-1932253618.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931193038_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2b4f06b883105be890a52ff8e07b25bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, польша, радослав сикорский, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО

"Снова сунулись": в Китае пришли в ярость из-за хода Польши против России

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военных из стран НАТО на Украине и предупредили Варшаву о катастрофических последствиях вмешательства в конфликт.
"Польша снова первой сунулась на чужую территорию. Память у нее плохая. Есть одна причина, почему она постоянно проигрывает", — возмутился читатель.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией
12:05
"Хотите собственными глазами увидеть, как Россия ведет обстрел бесконечным количеством снарядов?" — обратился к полякам другой.
"Мне кажется, ввод натовских войск на Украину говорит только о приближающейся капитуляции Киева. Послевоенное разделение украинской территории началось", —поделился третий.
"Солдаты НАТО: мы пришли тихо-тихо и точно так же отправились на тот свет", — отметил пользователь.
"Я твердо верю в победу России на Украине, никогда даже сомнений не возникало!" —резюмировал участник беседы.
Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. Он добавил, что не собирается разглашать, какие государства отправили туда своих военных, "в отличие от некоторых политиков".
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Глава МИД Франции Стефан Сежурне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России
11:14
 
В миреРоссияУкраинаПольшаРадослав СикорскийЭммануэль МакронДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала