https://ria.ru/20240311/polsha-1932309621.html

"Снова сунулись": в Китае пришли в ярость из-за хода Польши против России

"Снова сунулись": в Китае пришли в ярость из-за хода Польши против России - РИА Новости, 11.03.2024

"Снова сунулись": в Китае пришли в ярость из-за хода Польши против России

Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военных из стран НАТО на Украине и... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:05

2024-03-11T15:05

2024-03-11T15:05

в мире

россия

украина

польша

радослав сикорский

эммануэль макрон

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военных из стран НАТО на Украине и предупредили Варшаву о катастрофических последствиях вмешательства в конфликт."Польша снова первой сунулась на чужую территорию. Память у нее плохая. Есть одна причина, почему она постоянно проигрывает", — возмутился читатель."Хотите собственными глазами увидеть, как Россия ведет обстрел бесконечным количеством снарядов?" — обратился к полякам другой."Мне кажется, ввод натовских войск на Украину говорит только о приближающейся капитуляции Киева. Послевоенное разделение украинской территории началось", —поделился третий."Солдаты НАТО: мы пришли тихо-тихо и точно так же отправились на тот свет", — отметил пользователь."Я твердо верю в победу России на Украине, никогда даже сомнений не возникало!" —резюмировал участник беседы.Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. Он добавил, что не собирается разглашать, какие государства отправили туда своих военных, "в отличие от некоторых политиков".В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240311/mask-1932265385.html

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в мире, россия, украина, польша, радослав сикорский, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато