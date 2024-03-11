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Симферополь породнится со столицей Никарагуа - РИА Новости, 11.03.2024
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03:41 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/pobratimstvo-1932211552.html
Симферополь породнится со столицей Никарагуа
Симферополь породнится со столицей Никарагуа - РИА Новости, 11.03.2024
Симферополь породнится со столицей Никарагуа
Соглашение о побратимстве готовится между Симферополем и столицей Никарагуа Манагуа, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:41
2024-03-11T03:41
симферополь
никарагуа
манагуа (город)
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Соглашение о побратимстве готовится между Симферополем и столицей Никарагуа Манагуа, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "Крымом активно ведется работа по налаживанию побратимских связей. Готовится соглашение Симферополя со столицей Никарагуа Манагуа, а также Феодосии с белорусским городом Новополоцк. Все стороны уже заявили о готовности заключить соглашения о сотрудничестве", - сказал Мурадов. Кроме того, по его словам, в связи со значительной активизацией работы крымских властей на африканском направлении в результате второго саммита "Россия-Африка" рассматривается перспектива разработки и подписания соглашений о сотрудничестве с городами ряда стран африканского континента.
https://ria.ru/20240310/vragi-1932097845.html
симферополь
никарагуа
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симферополь, никарагуа, манагуа (город), георгий мурадов
Симферополь, Никарагуа, Манагуа (город), Георгий Мурадов
Симферополь породнится со столицей Никарагуа

Симферополь и столица Никарагуа Манагуа подпишут договор о побратимстве

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПамятник Екатерине II в Симферополе
Памятник Екатерине II в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Памятник Екатерине II в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Соглашение о побратимстве готовится между Симферополем и столицей Никарагуа Манагуа, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Крымом активно ведется работа по налаживанию побратимских связей. Готовится соглашение Симферополя со столицей Никарагуа Манагуа, а также Феодосии с белорусским городом Новополоцк. Все стороны уже заявили о готовности заключить соглашения о сотрудничестве", - сказал Мурадов.
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Кроме того, по его словам, в связи со значительной активизацией работы крымских властей на африканском направлении в результате второго саммита "Россия-Африка" рассматривается перспектива разработки и подписания соглашений о сотрудничестве с городами ряда стран африканского континента.
 
СимферопольНикарагуаМанагуа (город)Георгий Мурадов
 
 
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