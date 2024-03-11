https://ria.ru/20240311/pobratimstvo-1932211552.html

Симферополь породнится со столицей Никарагуа

Симферополь породнится со столицей Никарагуа - РИА Новости, 11.03.2024

Симферополь породнится со столицей Никарагуа

Соглашение о побратимстве готовится между Симферополем и столицей Никарагуа Манагуа, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:41

2024-03-11T03:41

2024-03-11T03:41

симферополь

никарагуа

манагуа (город)

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Соглашение о побратимстве готовится между Симферополем и столицей Никарагуа Манагуа, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "Крымом активно ведется работа по налаживанию побратимских связей. Готовится соглашение Симферополя со столицей Никарагуа Манагуа, а также Феодосии с белорусским городом Новополоцк. Все стороны уже заявили о готовности заключить соглашения о сотрудничестве", - сказал Мурадов. Кроме того, по его словам, в связи со значительной активизацией работы крымских властей на африканском направлении в результате второго саммита "Россия-Африка" рассматривается перспектива разработки и подписания соглашений о сотрудничестве с городами ряда стран африканского континента.

https://ria.ru/20240310/vragi-1932097845.html

симферополь

никарагуа

манагуа (город)

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симферополь, никарагуа, манагуа (город), георгий мурадов