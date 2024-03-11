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Песков: в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине - РИА Новости, 11.03.2024
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12:19 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/peskov-1932267919.html
Песков: в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине
Песков: в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине - РИА Новости, 11.03.2024
Песков: в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, но без деталей РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:19
2024-03-11T12:19
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, но без деталей его содержания. "Да, мы видели, но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план, поэтому чего-то конкретного здесь сказать не представляется возможным", - сказал Песков.
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Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Песков: в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине

Песков: в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа, но без деталей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, но без деталей его содержания.
"Да, мы видели, но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план, поэтому чего-то конкретного здесь сказать не представляется возможным", - сказал Песков.
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УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВ мире
 
 
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