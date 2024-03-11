https://ria.ru/20240311/peskov-1932267919.html

Песков: в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине

Песков: в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине - РИА Новости, 11.03.2024

Песков: в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, но без деталей РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:19

2024-03-11T12:19

2024-03-11T12:19

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, но без деталей его содержания. "Да, мы видели, но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план, поэтому чего-то конкретного здесь сказать не представляется возможным", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240309/peregovory-1931966388.html

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Дарья Буймова

украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире