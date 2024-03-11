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За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
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16:09 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/peremeny-1932322844.html
За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине
За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине
Российские военные могут за несколько минут нанести авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:09
2024-03-11T16:09
в мире
россия
украина
покровск
олег стариков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
зрк с-300
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные могут за несколько минут нанести авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.&quot;Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло&quot;, — указал он, комментируя потерю ПВО Patriot в зоне СВО.Бывший полковник указал, что теперь российские военные могут моментально наносить авиаудары по целям ВСУ после их обнаружения. Он также добавил, что российские силы перешли на новый уровень в плане военной мощи, что сделает ситуацию для Киева сложнее.&quot;Нам все больше и больше будет тяжело бороться с их самолетами и бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы&quot;, — посетовал Стариков.В субботу Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО.Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240311/manevr-1932305737.html
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в мире, россия, украина, покровск, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, зрк с-300, политика, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Россия, Украина, Покровск, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, ЗРК С-300, Политика, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине

Экс-полковник СБУ: ВС России могут за несколько минут нанести авиаудар по ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные могут за несколько минут нанести авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«

"Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло", — указал он, комментируя потерю ПВО Patriot в зоне СВО.

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Бывший полковник указал, что теперь российские военные могут моментально наносить авиаудары по целям ВСУ после их обнаружения. Он также добавил, что российские силы перешли на новый уровень в плане военной мощи, что сделает ситуацию для Киева сложнее.
«

"Нам все больше и больше будет тяжело бороться с их самолетами и бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы", — посетовал Стариков.

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В субботу Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО.
Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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В миреРоссияУкраинаПокровскОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныЗРК С-300ПолитикаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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