https://ria.ru/20240311/peremeny-1932322844.html

За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине

За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине - РИА Новости, 11.03.2024

За несколько минут. Перемены в ВС России вызвали шок на Украине

Российские военные могут за несколько минут нанести авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:09

2024-03-11T16:09

2024-03-11T16:09

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные могут за несколько минут нанести авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло", — указал он, комментируя потерю ПВО Patriot в зоне СВО.Бывший полковник указал, что теперь российские военные могут моментально наносить авиаудары по целям ВСУ после их обнаружения. Он также добавил, что российские силы перешли на новый уровень в плане военной мощи, что сделает ситуацию для Киева сложнее."Нам все больше и больше будет тяжело бороться с их самолетами и бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы", — посетовал Стариков.В субботу Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО.Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240311/manevr-1932305737.html

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