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Киевский режим отвергает призывы к переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2024
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12:43 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/peregovory-1932273105.html
Киевский режим отвергает призывы к переговорам, заявил Песков
Киевский режим отвергает призывы к переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2024
Киевский режим отвергает призывы к переговорам, заявил Песков
Призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:43
2024-03-11T12:43
в мире
украина
дмитрий песков
дмитрий кулеба
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления папы Римского Франциска. На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры - "показать белый флаг". Эти слова многими были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался последовать совету папы и поднимать какой-либо флаг, кроме украинского. Владимир Зеленский в свою очередь уничижительно высказался в отношении понтифика и назвал его слова "виртуальным посредничеством". "Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст, более широкий контекст, но в целом ту мысль, которую он говорил, конечно, вполне можно понять, он высказывался в пользу переговоров, в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности, открытости решать наши проблемы путем переговоров, и это предпочтительный путь. Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе и наши, последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима, они не допускают ведения, возможность ведения каких-либо переговоров", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что, отрицая переговоры, Украина черпает поддержку в заверениях многих европейских стран, обещающих и дальше делать всё, чтобы обречь Россию на, как они считают, неминуемое стратегическое поражение. "Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка. И ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20240311/peregovory-1932217410.html
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в мире, украина, дмитрий песков, дмитрий кулеба, франциск (хорхе марио бергольо), россия, киев
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Дмитрий Кулеба, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Россия, Киев
Киевский режим отвергает призывы к переговорам, заявил Песков

Песков: призывы к переговорам встречают отрицание со стороны киевского режима

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления папы Римского Франциска.
На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры - "показать белый флаг". Эти слова многими были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался последовать совету папы и поднимать какой-либо флаг, кроме украинского. Владимир Зеленский в свою очередь уничижительно высказался в отношении понтифика и назвал его слова "виртуальным посредничеством".
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"Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст, более широкий контекст, но в целом ту мысль, которую он говорил, конечно, вполне можно понять, он высказывался в пользу переговоров, в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности, открытости решать наши проблемы путем переговоров, и это предпочтительный путь. Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе и наши, последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима, они не допускают ведения, возможность ведения каких-либо переговоров", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что, отрицая переговоры, Украина черпает поддержку в заверениях многих европейских стран, обещающих и дальше делать всё, чтобы обречь Россию на, как они считают, неминуемое стратегическое поражение.
"Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка. И ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует", - уточнил Песков.
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