https://ria.ru/20240311/peregovory-1932217410.html

Китай выразил готовность сотрудничать с ФРГ по прекращению огня на Украине

Китай выразил готовность сотрудничать с ФРГ по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 11.03.2024

Китай выразил готовность сотрудничать с ФРГ по прекращению огня на Украине

Китай готов сотрудничать с Германией, чтобы как можно скорее остановить огонь и прекратить боевые действия на Украине, заявил специальный представитель КНР по... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T06:20

2024-03-11T06:20

2024-03-11T11:41

китай

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ПЕКИН, 11 мар - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Германией, чтобы как можно скорее остановить огонь и прекратить боевые действия на Украине, заявил специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с статс-секретарем МИД Германии Томасом Баггером. Ли Хуэй 2 марта отправился в свое второе европейское турне, направленное на содействие урегулированию кризиса на Украине. Он уже посетил Москву, Брюссель, Киев, а также побывал в Польше. Как сообщил МИД КНР, Ли Хуэй и Баггер провели откровенный и углубленный обмен мнениями о китайско-немецких отношениях, украинском кризисе, процессе мирных переговоров, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. "Существующая сейчас угроза эскалации конфликта и конфронтации не соответствует общим интересам обширного международного сообщества, в том числе Китая и Германии. Китай готов сотрудничать с Германией, чтобы совместно поддерживать своевременное проведение мирной конференции с равноправным участием всех сторон, а также чтобы как можно скорее проложить путь для прекращения огня и боевых действий", - сказал Ли Хуэй. В свою очередь, Баггер отметил, что у Китая и Германии есть консенсус относительно кризиса, дальнейших шагов и перспектив мирных переговоров. "Готовы продолжать взаимодействие с Китаем по этому вопросу", - сказал он. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

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https://ria.ru/20240205/peremirie-1925391880.html

https://ria.ru/20240225/sammit-1929391836.html

https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929216151.html

китай

украина

германия

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китай, украина, германия, ли хуэй, владимир путин, в мире