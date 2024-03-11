Американский ВПК незаменим в вопросах поддержки Украины, считает Пентагон
Пентагон: военно-промышленный комплекс США незаменим в плане поставок Украине
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Ни одна страна в мире не может заменить военно-промышленный комплекс США в плане поставок Киеву военной техники и боеприпасов, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
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"На планете нет другой военно-промышленной базы, которая действительно может заменить нас (в поддержке Украины - ред.)", - сказал он в ходе брифинга.
Из-за пробуксовок в конгрессе бюджет правительства на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024) все еще не был утвержден. Американские правительственные ведомства, включая Пентагон, продолжают работу за счет временных резолюций. В рамках текущей временной резолюции финансирование ряда ведомств, включая Пентагон, осуществляется только до 22 марта. Если до этого момента конгрессу не удастся прийти к компромиссу, наступит так называемый шатдаун.
В Пентагоне неоднократно подчеркивали, что временное финансирование представляет угрозу национальной безопасности, так как не позволяет ведомству осуществлять усилия по модернизации и более масштабное планирование.
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.