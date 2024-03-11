https://ria.ru/20240311/padenie-1932322381.html

Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске

Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске - РИА Новости, 11.03.2024

Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске

Семнадцатилетняя девушка осталась жива после падения с 16-го этажа в Ульяновске, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:06

2024-03-11T16:06

2024-03-11T16:06

происшествия

ульяновск

россия

ульяновская область

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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка осталась жива после падения с 16-го этажа в Ульяновске, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. Девушка упала на ветки, которые обломались под ее весом и смягчили падение, после чего приземлилась в сугроб. "(Девушка) госпитализирована в УОКЦСВМП (Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е. Чучкалова) в реанимацию, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Ульяновской области.

https://ria.ru/20240215/ekaterinburg-1927548793.html

ульяновск

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область