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Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске - РИА Новости, 11.03.2024
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске
Семнадцатилетняя девушка осталась жива после падения с 16-го этажа в Ульяновске, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:06
2024-03-11T16:06
2024-03-11T16:06
происшествия
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ульяновская область
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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка осталась жива после падения с 16-го этажа в Ульяновске, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. Девушка упала на ветки, которые обломались под ее весом и смягчили падение, после чего приземлилась в сугроб. "(Девушка) госпитализирована в УОКЦСВМП (Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е. Чучкалова) в реанимацию, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Ульяновской области.
https://ria.ru/20240215/ekaterinburg-1927548793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске
В Ульяновске семнадцатилетняя девушка осталась жива после падения с 16-го этажа