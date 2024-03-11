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Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске - РИА Новости, 11.03.2024
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16:06 11.03.2024
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Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске - РИА Новости, 11.03.2024
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске
Семнадцатилетняя девушка осталась жива после падения с 16-го этажа в Ульяновске, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:06
2024-03-11T16:06
происшествия
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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка осталась жива после падения с 16-го этажа в Ульяновске, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. Девушка упала на ветки, которые обломались под ее весом и смягчили падение, после чего приземлилась в сугроб. "(Девушка) госпитализирована в УОКЦСВМП (Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е. Чучкалова) в реанимацию, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Ульяновской области.
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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске

В Ульяновске семнадцатилетняя девушка осталась жива после падения с 16-го этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка осталась жива после падения с 16-го этажа в Ульяновске, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
Девушка упала на ветки, которые обломались под ее весом и смягчили падение, после чего приземлилась в сугроб.
"(Девушка) госпитализирована в УОКЦСВМП (Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е. Чучкалова) в реанимацию, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Ульяновской области.
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