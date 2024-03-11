https://ria.ru/20240311/ozon-1932325833.html

Ozon отстранил сотрудницу ПВЗ в Москве после ее конфликта с режиссером

Ozon отстранил сотрудницу ПВЗ в Москве после ее конфликта с режиссером - РИА Новости, 11.03.2024

Ozon отстранил сотрудницу ПВЗ в Москве после ее конфликта с режиссером

Ozon совместно с правоохранительными органами разбирается в конфликте между сотрудницей одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и режиссёром Гунаром Ластом, она... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:21

2024-03-11T16:21

2024-03-11T16:21

происшествия

москва

ozon

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ozon совместно с правоохранительными органами разбирается в конфликте между сотрудницей одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и режиссёром Гунаром Ластом, она временно отстранена от работы, а при установлении вины будет уволена, рассказали РИА Новости в компании. По информации Telegram-канала Mash, вечером 7 марта сотрудница Ozon "напала на известного советского режиссёра и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Ласта" в пункте выдачи заказов в Москве недалеко от метро "Белорусская" и брызнула ему перцовым баллончиком в лицо. "По нашей информации, клиент забирал заказ из соседнего помещения, а сотрудница партнерского ПВЗ Ozon вступила в конфликт, желая помочь девушке, работавшей в другой точке. Конечно, агрессивное поведение категорически неприемлемо для нас - как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников. Мы принесли личные извинения деятелю культуры и готовы оказать ему необходимую помощь", - объяснили в Ozon. "Мы разбираемся в ситуации вместе с владельцем ПВЗ и правоохранительными органами, сотрудница ПВЗ в Грузинском переулке временно отстранена от работы. Если ее вина будет доказана, то ее уволят", - добавили в компании. В компании отметили, что дополнительно будет проведен повторный инструктаж с владельцами пунктов выдачи по франшизе и их сотрудниками в Москве о правилах коммуникации с клиентами, будь то клиенты Ozon или организаций, находящихся по соседству с ПВЗ. РИА Новости пока не получило комментарий столичной полиции.

https://ria.ru/20240129/ozon-1924047637.html

https://ria.ru/20230927/rossiya-1898938730.html

https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, ozon