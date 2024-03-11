https://ria.ru/20240311/ozon-1932325833.html
Ozon отстранил сотрудницу ПВЗ в Москве после ее конфликта с режиссером
Ozon отстранил сотрудницу ПВЗ в Москве после ее конфликта с режиссером - РИА Новости, 11.03.2024
Ozon отстранил сотрудницу ПВЗ в Москве после ее конфликта с режиссером
Ozon совместно с правоохранительными органами разбирается в конфликте между сотрудницей одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и режиссёром Гунаром Ластом, она... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:21
2024-03-11T16:21
2024-03-11T16:21
происшествия
москва
ozon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730449932_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_858728d5d0d548ca8346f6b64be54baa.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ozon совместно с правоохранительными органами разбирается в конфликте между сотрудницей одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и режиссёром Гунаром Ластом, она временно отстранена от работы, а при установлении вины будет уволена, рассказали РИА Новости в компании. По информации Telegram-канала Mash, вечером 7 марта сотрудница Ozon "напала на известного советского режиссёра и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Ласта" в пункте выдачи заказов в Москве недалеко от метро "Белорусская" и брызнула ему перцовым баллончиком в лицо. "По нашей информации, клиент забирал заказ из соседнего помещения, а сотрудница партнерского ПВЗ Ozon вступила в конфликт, желая помочь девушке, работавшей в другой точке. Конечно, агрессивное поведение категорически неприемлемо для нас - как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников. Мы принесли личные извинения деятелю культуры и готовы оказать ему необходимую помощь", - объяснили в Ozon. "Мы разбираемся в ситуации вместе с владельцем ПВЗ и правоохранительными органами, сотрудница ПВЗ в Грузинском переулке временно отстранена от работы. Если ее вина будет доказана, то ее уволят", - добавили в компании. В компании отметили, что дополнительно будет проведен повторный инструктаж с владельцами пунктов выдачи по франшизе и их сотрудниками в Москве о правилах коммуникации с клиентами, будь то клиенты Ozon или организаций, находящихся по соседству с ПВЗ. РИА Новости пока не получило комментарий столичной полиции.
https://ria.ru/20240129/ozon-1924047637.html
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898938730.html
https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730449932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0f8e3a8dd4b9138c3ce9c0f0209a54b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ozon
Происшествия, Москва, Ozon
Ozon отстранил сотрудницу ПВЗ в Москве после ее конфликта с режиссером
Ozon отстранил сотрудницу ПВЗ в Москве после ее конфликта с режиссером Ластом
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ozon совместно с правоохранительными органами разбирается в конфликте между сотрудницей одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и режиссёром Гунаром Ластом, она временно отстранена от работы, а при установлении вины будет уволена, рассказали РИА Новости в компании.
По информации Telegram-канала Mash, вечером 7 марта сотрудница Ozon "напала на известного советского режиссёра и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Ласта" в пункте выдачи заказов в Москве
недалеко от метро "Белорусская" и брызнула ему перцовым баллончиком в лицо.
Эксперты оценили рост числа продавцов на Ozon и Wildberries за два года
"По нашей информации, клиент забирал заказ из соседнего помещения, а сотрудница партнерского ПВЗ Ozon вступила в конфликт, желая помочь девушке, работавшей в другой точке. Конечно, агрессивное поведение категорически неприемлемо для нас - как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников. Мы принесли личные извинения деятелю культуры и готовы оказать ему необходимую помощь", - объяснили в Ozon.
"Мы разбираемся в ситуации вместе с владельцем ПВЗ и правоохранительными органами, сотрудница ПВЗ в Грузинском переулке временно отстранена от работы. Если ее вина будет доказана, то ее уволят", - добавили в компании.
Ozon запустит в России онлайн-продажу автомобилей
В компании отметили, что дополнительно будет проведен повторный инструктаж с владельцами пунктов выдачи по франшизе и их сотрудниками в Москве о правилах коммуникации с клиентами, будь то клиенты Ozon или организаций, находящихся по соседству с ПВЗ.
РИА Новости пока не получило комментарий столичной полиции.
На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики