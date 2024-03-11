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Из "Оскара" вырезали награждение фильма о Мариуполе, утверждают на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:48 11.03.2024 (обновлено: 09:26 12.03.2024)
https://ria.ru/20240311/oskar-1932394573.html
Из "Оскара" вырезали награждение фильма о Мариуполе, утверждают на Украине
Из "Оскара" вырезали награждение фильма о Мариуполе, утверждают на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
Из "Оскара" вырезали награждение фильма о Мариуполе, утверждают на Украине
Награждение "Оскаром" украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" организаторы вырезали из сокращенной международной телеверсии, утверждает в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-11T23:48
2024-03-12T09:26
культура
украина
мариуполь
кинопремия "оскар"
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Награждение "Оскаром" украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" организаторы вырезали из сокращенной международной телеверсии, утверждает в понедельник украинский телеканал "Общественное". "Организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Как утверждается, телеканал в этом году второй раз был эксклюзивным транслятором церемонии. В понедельник в 21.30 мск был запланирован показ международной сокращенной версии. Однако после получения материалов для трансляции от организаторов было установлено, что награждение украинских документалистов отсутствует. Телеканал в этой связи выразила свое возмущение организаторам премии и показал зрителям полную версию, которая транслировалась в ночь на 11 марта. Фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста и документалиста Мстислава Чернова был отмечен "Оскаром" в категории "Лучший документальный фильм". Это первый "Оскар", полученный представителем Украины.
https://ria.ru/20240310/premera-1932187179.html
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украина, мариуполь, кинопремия "оскар"
Культура, Украина, Мариуполь, Кинопремия "Оскар"
Из "Оскара" вырезали награждение фильма о Мариуполе, утверждают на Украине

"Общественное": из "Оскара" вырезали награждение фильма о Мариуполе

© AFP 2024 / Robin BeckУкраинский режиссер Мстислав Чернов получил "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"
Украинский режиссер Мстислав Чернов получил Оскар в номинации Лучший полнометражный документальный фильм - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AFP 2024 / Robin Beck
Украинский режиссер Мстислав Чернов получил "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Награждение "Оскаром" украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" организаторы вырезали из сокращенной международной телеверсии, утверждает в понедельник украинский телеканал "Общественное".
«
"Организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Премьера фильма Позывной Пассажир на Международной выставке-форуме Россия. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
На выставке "Россия" прошла премьера фильма о событиях в Донбассе
10 марта, 20:31
Как утверждается, телеканал в этом году второй раз был эксклюзивным транслятором церемонии. В понедельник в 21.30 мск был запланирован показ международной сокращенной версии. Однако после получения материалов для трансляции от организаторов было установлено, что награждение украинских документалистов отсутствует.
Телеканал в этой связи выразила свое возмущение организаторам премии и показал зрителям полную версию, которая транслировалась в ночь на 11 марта.
Фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста и документалиста Мстислава Чернова был отмечен "Оскаром" в категории "Лучший документальный фильм". Это первый "Оскар", полученный представителем Украины.
Кадр из фильма Позывной Пассажир
В лучших традициях нашего кино. Новый фильм о Донбассе "Позывной Пассажир"
10 марта, 08:00
 
КультураУкраинаМариупольКинопремия "Оскар"
 
 
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